Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Песков объяснил назначение Паслера врио губернатора Свердловской области
Песков: Назначение Паслера связано с его реакцией на паводок в Оренбургской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что назначение Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области связано с его успешной работой в Оренбургской области.
На вопрос о том, способствовало ли успешное управление регионом и высокие результаты на выборах этому назначению, Песков ответил: «Да». Он пояснил, что президент выбирает кандидатов, которые обладают определенными успехами и опытом в управлении регионами, передает ТАСС.
Песков отметил, что богатый опыт и хорошие наработки в руководстве регионами и смежными отраслями учитываются при выборе кандидатур на высокие должности.
Ранее Песков подчеркнул, что назначаемым врио губернаторов не обязательно иметь связь с регионами, которые они возглавляют.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область, врио губернатора Свердловской области, а бывшего председателя правительства ДНР Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.