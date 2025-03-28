Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.3 комментария
Появилось видео момента затопления батискафа с россиянами в Египте
Момент затопления в Египте батискафа Sindbad с российскими туристами на борту сняла на видео москвичка, готовившаяся к погружению на субмарине.
Видео затопления батискафа Sindbad с россиянами на борту в Египте появилось в Сети, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Shot. На кадрах, записанных москвичкой, видно, как семья, отправлявшаяся на экскурсию, оказывается на пирсе перед началом погружения. Женщина комментировала, что погружение уже началось, не подозревая, что судно затонет.
Видеозапись обрывается в момент, когда мужчина, понявший происходящее, начал вытаскивать детей на пирс, чтобы спасти их. Дочь пострадавших рассказала, что ее отец успел выбросить детей на пирс и помогал другим туристам выбраться из воды.
Напомним, число жертв крушения батискафа Sindbad у берегов Хургады возросло до шести человек, 23 человека пострадали, семейная пара врачей из Татарстана погибла в результате аварии прогулочного батискафа в Красном море у берегов египетской Хургады, также в результате аварии батискафа в Египте погибли двое несовершеннолетних.