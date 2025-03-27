Стало известно о планах США усилить арктическое присутствие

Советник президента РФ сообщил о планах США усилить военное присутствие в Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты намерены значительно увеличить свое военное присутствие в Арктике, сообщает ТАСС. Об этом заявил Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума.

По словам Кобякова, на территории Арктики уже действуют системы раннего обнаружения баллистических ракет и станции управления разведывательными спутниками. В настоящее время там активно создается аэродромная инфраструктура для самолетов, способных нести ядерное и высокоточное оружие. Это, по его мнению, является ярким свидетельством намерений США усилить свое военное присутствие в регионе.

Кобяков подчеркнул, что данные действия Соединенных Штатов направлены на превращение Арктики в театр стратегических операций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали развивать свой ледокольный флот в ответ на активность России в Арктике. Китай пересмотрит свою арктическую стратегию в связи с координацией России и США в данном регионе. Работа Арктического совета способствует улучшению контактов США и России в Арктике.