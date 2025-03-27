Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В России заочно осудили грузинского и британского наемников
Наемники из Грузии и Британии Николоз Чурадзе и Гуд Фрайзер Оуэн заочно признаны виновными в наемничестве в России, сообщил Следственный комитет России.
Каждого из них приговорили заочно к 14 годам лишения свободы по делу об участии в вооруженных конфликтах на стороне Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Следствие и суд установили, что Чурадзе и Гуд прошли военную подготовку, они получали снабжение и оружие для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.
За эту деятельность они получали материальное вознаграждение. В качестве доказательств были представлены показания свидетелей и других наемников, а также информация от представителей украинских вооруженных формирований.
Ранее гражданина Грузии Кукури Барамидзе заочно признали виновным по статье УК «Участие наемника в вооруженном конфликте» и приговорили к семи годам лишения свободы.