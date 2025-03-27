В России заочно осудили грузинского и британского наемников

Tекст: Алексей Дегтярев

Каждого из них приговорили заочно к 14 годам лишения свободы по делу об участии в вооруженных конфликтах на стороне Украины, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Следствие и суд установили, что Чурадзе и Гуд прошли военную подготовку, они получали снабжение и оружие для участия в боевых действиях против российских военнослужащих.

За эту деятельность они получали материальное вознаграждение. В качестве доказательств были представлены показания свидетелей и других наемников, а также информация от представителей украинских вооруженных формирований.

Ранее гражданина Грузии Кукури Барамидзе заочно признали виновным по статье УК «Участие наемника в вооруженном конфликте» и приговорили к семи годам лишения свободы.