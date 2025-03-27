Число задержанных на протестах в Турции достигло почти 1,9 тыс. человек

В Турции задержали почти 1,9 тыс. участников протестов, арестованы 260 человек

Tекст: Вера Басилая

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая на брифинге сообщил, что с 19 марта в стране было задержано 1,879 тыс. участников незаконных демонстраций и митингов, Из них 260 человек арестованы, а 468 освобождены под подписку о невыезде, передает РИА «Новости».

Министр также отметил, что в ходе протестов пострадали 150 полицейских. Ситуация в стране остается напряженной, власти продолжают принимать меры по обеспечению общественного порядка.

Напомним, мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали в рамках антикоррупционного расследования.

Сообщалось, что с начала протестов в Турции, вызванных арестом Имамоглу, задержали более 1,1 тыс. человек и 123 полицейских получили ранения.

Турецкая полиция в Стамбуле использовала водометы и перцовый газ против участников акции протеста.

Президент Тайип Эрдоган выступил с обвинениями в адрес оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и ее председателя Озгюра Озеля.