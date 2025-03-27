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ВСУ понесли колоссальные потери у Олешни и КПП «Суджа»
Российские силовики сообщили о больших потерях ВСУ в Курской области
Подразделения Вооруженных сил Украины столкнулись с серьезными потерями у погранперехода «Суджа» и хутора Олешня на фоне успешных действий российских военных, рассказали в российских силовых структурах.
Подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери в Курской области, сообщает ТАСС. Российские силовики сообщили, что наиболее серьезные потери зафиксированы у хутора Олешня, где действуют подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады. Эти подразделения, усиленные солдатами с боевым опытом из других частей ВСУ, столкнулись с успешной атакой российских военных.
Также сообщается о потерях украинских сил в окрестностях Гоголевки и у международного автомобильного погранперехода «Суджа». Российские бойцы продолжают атаковать и уничтожать резервы противника, переброшенные в этот район.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, которую выразили жители Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.