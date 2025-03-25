Tекст: Дарья Григоренко

Кучеренко отметил, что инициатива об окончании отопительного сезона поступила от оператора газотранспортных сетей Украины «Оператор ГТС Украины» и компании «Нафтогаз Украины», которые отвечают за баланс газа. По его словам, «нам не хватает сейчас газа», и поэтому было принято решение завершить сезон, передает ТАСС.

Он также добавил, что в этом году отопительный сезон совпал с концом марта, тогда как обычно он заканчивается 15 апреля. Такое решение было необходимо для поддержания энергетического баланса в условиях дефицита.

23 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти завершат отопительный сезон с 24 марта для экономии газа, учитывая прогнозы синоптиков о стабильном потеплении, при этом температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 до плюс 8 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита энергии в стране, а министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Сообщалось, что Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.