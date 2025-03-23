Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.3 комментария
Киев завершил отопительный сезон для экономии газа
Киевские власти завершат отопительный сезон с 24 марта для экономии газа, учитывая прогнозы синоптиков о стабильном потеплении, при этом температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 3 до плюс 8 градусов.
Как сообщает ТАСС, мэр Киева Виталий Кличко объявил о завершении отопительного сезона в столице Украины с 24 марта. Это решение было принято с целью экономии природного газа и основываясь на прогнозах синоптиков о стабильных потеплениях. Кличко отметил, что центральная система теплоснабжения Киева является крупнейшей на Украине и одной из крупнейших в Европе.
Это решение позволит отключить теплоснабжение жилых домов на несколько дней раньше, чем в прошлом году, когда отопительный сезон завершился 28 марта.
Синоптики прогнозируют на понедельник в Киеве дождь и сильный ветер, при этом дневная температура воздуха составит плюс 11 градусов, а ночная плюс 6 градусов. В течение недели ночная температура ожидается в пределах от плюс 3 до плюс 8 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцев призвали экономить электричество из-за дефицита энергии в стране, а министр энергетики Украины заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Сообщалось, что Украина тянет за собой в энергетическую яму всю Европу.