Более 76% украинцев выразили недоверие Верховной раде

Дробницкий: Скандал с «секретным чатом» команды Трампа стал подарком демократам

Политолог Дробницкий: Враги Трампа в США воспользуются скандалом с «секретным чатом»

Tекст: Анастасия Куликова

«Включение Джеффри Голдберга в чат властей США, где обсуждались удары по хуситам, стало следствием политики администрации Дональда Трампа. Команда республиканца не доверяет государственному аппарату, который в течение 80 лет выстраивался Демпартией. Поэтому новый глава Белого дома пытается улучшить эффективность госуправления», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, в таких условиях неизбежны ошибки.

«Кадровая революция приводит к последствиям. Представьте, небольшая группа пытается действовать без госаппарата, но при этом занимается серьезными делами. Они пользуются каналами коммуникации, которые кажутся им наиболее быстрыми и независимыми. В этот раз Майк Уолтц явно ошибся кнопкой и случайно добавил главреда журнала The Atlantic в беседу. Другой вопрос – насколько в целом чат-мессенджеры безопасны», – рассуждает собеседник.

Эксперт сомневается, что скандал заставит Белый дом пересмотреть планы по демонтажу госаппарата. А следовательно, сбои продолжатся, прогнозирует спикер. Между тем, нынешней ситуацией воспользуются враги Трампа. В Демпартии уже призывают к расследованию и наказанию виновных. «И надо признать, что они правы: действия команды республиканца могут представлять угрозу для нацбезопасности», – заметил Дробницкий.

«Однако история с чатом – это в первую очередь повод "попинать" администрацию Трампа. Такой "подарок" демократы попытаются раскрутить в свою пользу и монетизировать по полной. Как говорится, ни один кризис не должен пропасть даром», – подчеркнул аналитик.

По его оценкам, парламентское расследование, если оно и будет инициировано, вряд ли к чему-то приведет. «Тем не менее для Трампа и его подчиненных наступает очень горячий и тяжелый период. В моменте сошлось несколько факторов: кадровая чистка, война с судебной системой, попытка переформатировать международные отношения и скандал с чатом. В предстоящие полгода решится вопрос, приведет ли все это к настоящей гражданской войне», – заключил Дробницкий.

Напомним, главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг утверждает, что высокопоставленные представители администрации США случайно включили его в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам.

Он рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолтц добавил его в чат под названием Houthi PC small group («Хуситы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак», пишет Голдберг.

Кроме того, Джей Ди Вэнс заявлял, что «ненавидит снова спасать Европу», а Уолтц предлагал «возложить на европейцев» расходы США, связанные с ударами по хуситам. Таким образом, частные сообщения высокопоставленных американских чиновников продемонстрировали критическое отношение администрации Трампа к европейским союзникам, пишет Bloomberg.

Как заявил Голдберг, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз подтвердил ему подлинность группового чата в Signal. «Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее», – заявил Хьюз в ответ на запрос Голдберга, его слова приводятся в статье.

Однако Хегсет заверил, что никто в администрации президента США «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в Signal. Глава Пентагона назвал главреда The Atlantic «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом», передает CNN.

Илон Маск, в свою очередь, посмеялся над изданием. «Лучшее место, чтобы спрятать труп, – вторая страница журнала The Atlantic, потому что до нее никто и никогда не доходит», – написал бизнесмен.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала инцидент внутренним вопросом, который должен быть изучен с соблюдением всех процедур. «Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника Майка Уолтца», – заявила она.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер потребовал начала парламентского расследования. По его мнению, произошедшее – «одно из самых ошеломляющих нарушений военной разведки за долгое время». Сенатор-демократ Крис Кунс вторит ему: «Каждый из этих чиновников, возможно, совершил преступление, пусть даже по неосторожности, за которое в обычной ситуации предусмотрено тюремное заключение».