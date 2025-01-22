Подсчитан процент желающих покинуть Украину граждан

Опрос Центра Разумкова: Пятая часть украинцев хотела бы покинуть страну

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно данным опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, примерно 21% украинцев хотели бы покинуть страну навсегда при условии открытия границ. В исследовании приняло участие 1518 респондентов, проживающих на подконтрольных ВСУ территориях Украины, в возрасте от 18 лет, передает РИА «Новости».

Исследование выявило, что наибольшее число желающих уехать приходится на возрастную группу от 18 до 29 лет – 33% от числа опрошенных в этой категории. Среди мужчин уехать хотят 25%, среди женщин – 17%. Большинство из оставшихся – 70% – заявили, что не стремятся к эмиграции, а 9% затруднились ответить.

Главными причинами, по которым украинцы хотят покинуть страну, стали отсутствие возможностей для развития (30,5%) и угроза жизни из-за боевых действий (29%). Также значительными факторами стали недостаточная социальная поддержка (29%) и желание воссоединиться с близкими (26%). Некоторых мотивируют проблемы с трудоустройством (21%).

Ранее мастер спорта международного класса Лариса Жалинская, покинувшая Украину, обратилась к соотечественникам с призывом эмигрировать, предупредив об усложнении выезда из страны.

5 декабря данные опроса социологической группы «Рейтинг» показали, что 32% украинцев от 16 до 35 лет хотели бы уехать за границу, если бы у них была такая возможность. Национальный банк Украины спрогнозировал, что количество эмигрантов в 2024 году составит 500 тыс. человек, вследствие чего ожидается значительное ухудшение демографической ситуации.