«Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

«Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука на финансирование

Tекст: Денис Тельманов

Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

«Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.