Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.8 комментариев
«Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
«Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука на финансирование
Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.
Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.
«Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.
Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.
Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.