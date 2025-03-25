Вице-президент США проигнорировал приглашение Зеленского

Джей Ди Вэнс не отреагировал на приглашение Зеленского посетить Украину

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает журнал Times, вице-президент США Джей Ди Вэнс не ответил на очередное приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Ранее Зеленский заявлял, что Вэнса все еще ждут на Украине. «Вице-президент не ответил», – говорится в материале журнала.

Ранее президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского в Белом доме. Американский лидер потребовал от Зеленского прекратить огонь и перестать критиковать президента России Владимира Путина.

В свою очередь, Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот попытался оправдать свои действия, обвинив Россию и пригрозив США последствиями конфликта.

Конфликт привел к тому, что соглашение о совместной разработке украинских недр так и не было подписано. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом после перепалки, в ходе которой Зеленский нахамил Вэнсу, заявив, что тот не был на Украине и не понимает ситуацию, а потому не вправе обсуждать проблемы Киева.

Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, иначе Украину возглавит другой лидер. Вэнс также подчеркнул в интервью Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока не согласится обсуждать мирное соглашение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс выступил в защиту спецпосланника Стивена Уиткоффа, подчеркнув его успехи в дипломатии и отметив недовольство критиков.

Вэнса встретили свистом и насмешками на концерте в Кеннеди-центре в Вашингтоне из-за задержки начала мероприятия. Вэнс также заявил, что администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе.