Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Вэнс поддержал раскритикованного за высказывания по Украине Уиткоффа
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту спецпосланника Стивена Уиткоффа, подчеркнув его успехи в дипломатии и отметив недовольство критиков.
Вэнс в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) высказался в поддержку Уиткоффа, который подвергся критике за свои высказывания об Украине. Вэнс отметил: «Стив Уиткофф – отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу на протяжении 40 лет. Оказывается, дипломатия во многом сводится к простому навыку: не быть идиотом», передает РИА «Новости».
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко потребовал отстранить Уиткоффа от переговоров по Украине из-за его высказываний, которые Мережко считает небезопасными и противоречащими политике США.
Напомним, в пятницу Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Кроме того, он отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс.
Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.