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Роман Мадянов и Евгения Добровольская удостоены посмертно премии «Ника»
Роман Мадянов и Евгения Добровольская удостоены посмертно премии «Ника» за роли второго плана
Заслуженный артист России Роман Мадянов и народная артистка России Евгения Добровольская награждены посмертно премией «Ника» за лучшие второстепенные роли в фильмах «Любовь советского союза» и «Хуже всех» соответственно.
Заслуженный артист России Роман Мадянов посмертно удостоен национальной кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Любовь советского союза», передает ТАСС. Награду вручил его сын Роман Мадянов, который отметил, что его отец был бы рад получить еще одну «Нику».
Полгода назад, 25 марта, Роман Мадянов скончался от тяжелой болезни.
Евгения Добровольская также посмертно получила награду «Ника» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Хуже всех» режиссера Александры Кармаевой. Продюсер картины Федор Попов с восхищением отметил, что награда досталась великой актрисе. Он выразил глубокие чувства к Добровольской, подчеркнув ее значимость в кинематографе. Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Фильм «Хуже всех», вышедший в прокат в 2024 году, рассказывает о выпускнице Ксюше Субботиной, роль которой исполнила Римма Латышева. Картина получила широкий отклик зрителей за свою искренность и уникальный подход к теме.
Зрители стоя почтили память обоих актеров, оставивших значительный след в российском кино.
Национальная кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются тайным голосованием членов академии кинематографических искусств. Им вручается приз-статуэтка древнегреческой богини Ники.