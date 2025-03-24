Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Обсуждение кадровых стратегий прошло в Мастерской управления «Сенеж»
В Мастерской управления «Сенеж» представители регионов и эксперты обсудили современные подходы к управлению человеческим капиталом и сформулировали кадровые решения для приоритетных задач.
Дискуссия прошла в рамках программы «Модель управления человеческим капиталом региона» и собрала около 70 участников из различных регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Представители федеральных и региональных органов власти обсудили актуальные вопросы рынка труда, кадровой политики и трудоустройства молодежи.
Центральным событием стало участие заместителя Министра науки и высшего образования Ольги Петровой и других федеральных экспертов, которые поделились опытом и методиками управления человеческим капиталом. Одной из ключевых задач стала разработка методик, способствующих удержанию талантливых специалистов в регионах.
Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил важность развития кадрового потенциала через Центры компетенций, открытые на базе вузов. Эти центры помогают выявлять «гибкие навыки» у молодых специалистов и формировать молодежный кадровый резерв.
Особое внимание уделили проекту «Карьера. Дом. Семья» из Сахалинской области, который успешно интегрирует карьерные треки с поддержкой семей специалистов. В регионах Донбасса и Новороссии активно развиваются профильные классы и промышленный туризм, что способствует профессиональному выбору школьников в пользу родного региона.
Впереди участников ждут форсайт-сессии и экскурсия в инновационный кадровый Центр «Профессии будущего» в Москве. Они также познакомятся с успешными кадровыми практиками из различных регионов и разработают собственные проектные инициативы для внедрения.