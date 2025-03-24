Эксперт: Критиковавшие Россию соцсети ощутили на себе «демократическую» цензуру Британии

Tекст: Валерия Городецкая

«Ирония в том, что те самые компании, которые кричат о «цензуре» в России, теперь получают аналогичные требования в «демократических» странах – просто потому, что наконец-то их спросили за реальный вред, а не за политику», – прокомментировал член СПЧ, журналист, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» (ТВ-3), заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он указал, что платформа может уйти с рынка, если сочтет условия невыгодными, что приведет к росту нелегального доступа и увеличению мошенничества. Россия, по его словам, делает акцент на развитии собственных платформ, чтобы подобные законы защищали пользователей.

Член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты России Армен Гаспарян отметил, что Британия и другие страны лишь повторяют то, что Россия поняла уже давно: западным ИТ-корпорациям нельзя доверять вслепую. По его словам, их бизнес-модели годами строились на безнаказанности, и только жесткие штрафы, достигающие 10% оборота, могут заставить их измениться. В то время как Запад только начинает вводить такие меры, Россия уже создала свои соцсети и платформы, обеспечивая цифровой суверенитет и защиту пользователей, подчеркнул Гаспарян.

В Британии вступили в силу новые законы о цифровой безопасности, направленные на противодействие незаконному контенту в интернете, включая мошенничество, пропаганду терроризма и материалы с сексуальным насилием над детьми. В соответствии с законом о сетевой безопасности более 100 тысяч онлайн-сервисов, включая Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), Google, X (бывший Twitter, заблокирован в России), Reddit и OnlyFans, обязаны предотвращать появление незаконных материалов или немедленно удалять их.