Голикова рассказала о реализации стратегии семейной и демографической политики

Голикова рассказала о направлениях демографической политики России до 2036 года

Tекст: Вера Басилая

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.

Стратегия направлена на поддержку многодетных семей и включает достижение 13 показателей, среди которых ожидаемая продолжительность жизни, рост числа многодетных семей и снижение уровня их бедности, а также суммарный коэффициент рождаемости.

Голикова отметила, что над документом работали ведущие демографические школы страны, регионы, органы власти и общественные организации. Стратегия была обсуждена с родительским сообществом в федеральных округах.

Среди ключевых направлений стратегии выделены: укрепление института семьи и продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование мотивации к здоровому образу жизни, а также охрана материнского, отцовского и детского здоровья.

Важной задачей является выявление заболеваний на ранних стадиях через диспансеризацию и профосмотры.

Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование системы поддержки семей с детьми и содействие в совмещении заботы о семье и профессионального развития. Центры поддержки молодых семей заработают при вузах, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.

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