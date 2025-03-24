МВД Белоруссии сообщило о еженедельных падениях беспилотников на границе

Tекст: Антон Антонов

Карпенков отметил, что подразделения специального назначения активно работают над разминированием упавших дронов. По словам Карпенкова, специалисты стараются разминировать устройства максимально безопасно, и в результате их работы ни один дом не был разрушен.

Карпенков добавил, что дроны обычно взрываются после падения в полях, но в населенных пунктах они падают на расстоянии 50–60 м от жилых домов и не детонируют, передает РБК.

«Это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье. Это происходит практически каждую неделю», – заявил он.

Он указал, что некоторые из дронов удается сбить. Карпенков не стал уточнять, откуда конкретно дроны прилетают в Белоруссию и где они были произведены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о праве применения силы и оружия для противодействия беспилотникам, включая подводные и наземные аппараты. В феврале жители Гомеля в Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта, после чего были слышны взрывы, что вызвало предположения об атаке дронов.