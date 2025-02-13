  • Новость часаТрамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
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    Путин и Трамп поставили российско-американские отношения на ноги
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    11 комментариев
    13 февраля 2025, 04:45 • Новости дня

    В Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта

    Жители Гомеля засняли падение горящего объекта и услышали взрывы

    Tекст: Максим Попов

    Жители Гомеля в Белоруссии зафиксировали падение неизвестного горящего объекта, после чего были слышны взрывы, что вызвало предположения об атаке дронов.

    В Белоруссии жители города Гомель стали свидетелями падения неизвестного горящего объекта, сообщило RT. Очевидцы утверждают, что после этого слышались взрывы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

    Пользователи Сети активно обсуждают случившееся и предполагают, что речь может идти об атаке дронов. В настоящий момент власти не комментируют ситуацию.

    Ранее в Липецкой области России объявили красный уровень угрозы БПЛА.

    12 февраля 2025, 10:55 • Новости дня
    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев назвал чушью идею Зеленского об «обмене территориями» с Россией

    Медведев дал оценку идее Зеленского об «обмене территориями» с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

    В своем Telegram-канале он выразил мнение о предложениях украинской стороны относительно «обмена территориями», назвав их чушью и подчеркнув, что такие заявления делают представители украинской власти, которые «дрожат от страха и наркотической абстиненции».

    Медведев также отметил, что удары ВС России по Киеву, осуществленные 12 февраля, были частью концепции «мира через силу», отметив, что такие действия демонстрируют реальное соотношение сил.

    Зампред Совбеза добавил, что единственный способ «исцелиться» для таких людей – это «снова почувствовать себя русскими», ссылаясь на совет американской администрации.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

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    12 февраля 2025, 06:14 • Новости дня
    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино

    Минобороны РФ: ВСУ удерживали жителей курского села в заложниках и убили мужчин

    ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Николаево-Дарьино выяснилось, что украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин. Спасся только один человек.

    Как сообщает РИА «Новости», Минобороны России заявило об убийстве украинскими военными почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино Курской области, спасся только один. Село было освобождено российскими войсками в январе 2025 года, однако до этого времени местные жители находились в заложниках более шести месяцев. Украинские боевики использовали их как живой щит, издевались и убивали без причины.

    В августе 2024 года ВСУ оккупировали село, и с тех пор местные жители оставались в ужасных условиях. Одна из жительниц, Надежда, рассказала, что ее мужа убили просто за то, что он пошел набрать воды.

    Освобождение села провела 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Когда десантники прибыли, местные жители встретили их с радостью и попросили эвакуировать их вглубь России.

    Эвакуированные граждане были направлены в тыловые районы Курской области, где им предоставили медицинскую помощь и разместили в социальных центрах реабилитации. Впоследствии, десантники вывели еще несколько десятков мирных жителей из Николаево-Дарьино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, раненный российский солдат эвакуировал мирных жителей из Курской области, несмотря на серьезные ранения, полученные в бою. ВСУ устроили казни мирных жителей в Русском Поречном из-за мести за свои потери, об этом сообщалось ранее. Рядом с телами убитых жителей Русского Поречного нашли флаг так называемого «Грузинского легиона».

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Между Россией и США появился контакт

    Внезапный визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 17:03 • Новости дня
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    Путин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пожелал успехов президенту Сирии на переходный период Ахмеду Шараа и подтвердил поддержку Москвы в укреплении суверенитета и единства Сирийской Арабской Республики.

    Как сообщается на сайте Кремля, Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на успешное решение новых задач сирийским руководством и подчеркнул историческую дружбу и взаимное сотрудничество между Россией и Сирией.

    Главы государств обсудили текущую ситуацию в Сирии, акцентировав внимание на поддержке единства и суверенитета страны. Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии и подчеркнул важность реализации мер для устойчивой нормализации и активизации межсирийского диалога. Российская сторона также выразила готовность к предоставлению гуманитарной помощи сирийскому народу.

    В ходе разговора затрагивались вопросы практического взаимодействия, включая торгово-экономическую и образовательную сферы, с учетом недавних переговоров российской делегации в Дамаске. Лидеры договорились продолжить контакты для разработки широкой повестки развития двустороннего сотрудничества.

    «Телефонный разговор лидеров носил конструктивный, деловой и содержательный характер», – отметили в Кремле.

    В конце января новые власти Сирии отменили действие конституции 2012 года и распустили все вооруженные формирования и службы безопасности, а Ахмед Шараа был объявлен президентом страны на переходный период. Он заявил, что проведение президентских выборов в Сирии станет возможным через четыре-пять лет.

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    12 февраля 2025, 14:37 • Новости дня
    Российские войска отбросили противника западнее Времевки

    Рогов сообщил о продвижении российских войск на запорожском фронте

    Российские войска отбросили противника западнее Времевки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продвигаются к Днепропетровской области, отбросив противника западнее Времевки и освободив около 9 кв. километров на запорожской линии фронта.

    Российские войска отбросили противника западнее Времевки, освободив около 9 кв. километров, сообщил РИА «Новости» Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Продвижение российских сил продолжается в сторону Днепропетровской области.

    Рогов отметил, что продвижение сил происходит в сторону села Новоселка, что в перспективе позволит контролировать стык границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперы вооруженных сил Украины расстреляли сослуживцев при их попытках сдаться в населенном пункте Времевка, а в ходе специальной военной операции ВСУ за сутки потеряли до 1180 военнослужащих.

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    12 февраля 2025, 06:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО
    Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Священникам, посещающим зону боевых действий, нужно обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, патриарх выразил беспокойство по поводу появления неоязыческих настроений среди некоторых военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он отметил, что многие священники уже предприняли успешные попытки убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений.

    По словам патриарха, в последнее время «церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу». Патриарх предложил проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, отправляющихся в зону СВО, чтобы они могли эффективнее бороться с неоязыческими влияниями.

    «Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано! – заявил он. – И вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика!».

    Патриарх призвал священнослужителей проявлять особую инициативу, чтобы предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл уже обращал внимание на опасность неоязычества. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине с помощью неоязыческой идеологии «воинов-зверей», которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса».

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    12 февраля 2025, 13:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, но остается открытой для мирных переговоров по Украине.

    Представитель Кремля отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, передает ТАСС.

    Между тем, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Таким образом, Москва подтверждает свою давнюю позицию по территориальным вопросам и стремление к мирному разрешению конфликта на Украине, что было не раз озвучено на международной арене.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

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    12 февраля 2025, 16:14 • Новости дня
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ротация экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции, сообщили в российском МИД.

    Плановая ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, перенесенная с 5 на 12 февраля, вновь не состоялась, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Причиной стали провокационные действия украинской стороны, которая заблокировала движение специалистов.

    Подчеркивается, что Россия обеспечила все условия для ротации, включая гарантии безопасности и инженерно-техническую подготовку. Однако утром 12 февраля движение экспертов было неожиданно остановлено ВСУ.

    Российские военные ждали представителей Агентства в условленном месте под угрозой обстрелов украинских БПЛА. Ввиду ухудшения ситуации и высоких рисков было принято решение отозвать группу обеспечения ротации, при возвращении колонна подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу, что усугубило обстановку, сообщили в МИД.

    По информации российского дипведомства, в это же время киевский режим предпринял попытку нападения на Запорожскую АЭС с использованием БПЛА. Один из беспилотников упал в 300 метрах от первого энергоблока станции.

    «Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность», – указала Захарова. Она добавила, что Россия намерена работать с МАГАТЭ для безопасности работы представителей Агентства и нейтрализации угроз ЗАЭС.

    Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил украинскую сторону во лжи о предоставлении гарантий безопасности для инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, ежедневно фиксируют взрывы возле нее.

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    12 февраля 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    Лавров объяснил разницу подходов России и США в дипломатии
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предпочитает сохранять конфиденциальность в дипломатических контактах для их эффективности, отметил глава МИД Сергей Лавров, комментируя освобождение американца Марка Фогеля.

    Лавров, отвечая на вопрос об освобождении гражданина США Марка Фогеля, подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности в дипломатических отношениях, передает ТАСС. Он объяснил, что данный подход отличается от практики Вашингтона, который решил публично объявить о результатах таких контактов.

    «Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. И он отвечал то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», – сказал Лавров.

    Освобождение Фогеля министр назвал «продуктом одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются». Лавров подчеркнул, что Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности для более эффективной дипломатии.

    Напомним, во вторник российская сторона освободила американского гражданина Марка Фогеля, который находился в России под стражей за контрабанду наркотиков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что осужденный в России гражданин США Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, находящегося в заключении в США, а также назвал обмен заключенными с США шагом к доверию.

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    12 февраля 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ использовали детдомовцев как операторов БПЛА под Красноармейском

    ВСУ привлекли воспитанников детдомов для управления БПЛА под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины задействовали воспитанников детских домов в качестве операторов беспилотных летательных аппаратов под Красноармейском, выбирая более взрослых детей.

    Вооруженные силы Украины, по данным российских силовых структур, привлекают воспитанников детских домов для работы операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе Красноармейска. Об этом пишет ТАСС. В силовых структурах отметили, что предпочтение отдается детям постарше, так как для них управление дронами становится аналогом компьютерной игры.

    Согласно источнику, выбор таких операторов обусловлен особенностями воспитания детей, выросших в сложных условиях. Эти дети считаются максимально равнодушными и морально незрелыми, что позволяет им участвовать в атаках БПЛА на гражданское население, на которые не решится каждый. Такая практика делает управление дронами для них элементом игровой активности, что позволяет отстраниться от реальности.

    Силовые структуры подчеркивают, что такие атаки наносятся не только по военным объектам, но и по гражданским целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина попыталась нанести удар по Судже, чтобы скрыть зверства в Курской области; жертвами преступлений ВСУ в прошлом году стали более 5 тыс. мирных жителей; кроме того, стало известно о казни российских военнопленных в Новогродовке.

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    12 февраля 2025, 08:29 • Новости дня
    Российские войска удвоили удары по ВСУ у Лисичанска

    Российские военные увеличили удары по ВСУ у Лисичанска до 300 в сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы увеличили интенсивность ударов по ВСУ у Лисичанска, выполняя около 300 задач в сутки, что в два раза больше прежнего показателя.

    Российские военные удвоили количество ударов по Вооруженным силам Украины у Лисичанска, информирует ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ежедневно выполняется около 300 огневых задач на этом участке фронта.

    Марочко уточнил, что на сватовско-кременском участке за последние сутки было выполнено порядка 300 огневых задач. Он отметил, что силам РФ удалось значительно увеличить удары благодаря наращиванию использования воздушно-космических сил и FPV-дронов. Основные изменения в интенсивности ударов произошли в районах Новоегоровки, Невского и Белогоровки.

    Эксперт также подчеркнул, что подразделения ВСУ, находящиеся на этом участке фронта, испытывают дефицит средств противовоздушной обороны, что делает их практически бессильными перед атаками с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех населенных пунктов, в ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва неустановленного устройства, а руководившего обстрелом пекарни в Лисичанске полковника объявили в розыск.

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    12 февраля 2025, 19:16 • Новости дня
    Слуцкий: Заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны США Пит Хегсет выразил сомнения в возможности вступления Украины в НАТО и возврата к границам 2014 года, что может стать «холодным душем» для главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

    По мнению Слуцкого, оценки Хегсета относительно ситуации на поле боя, а также невозможности возврата к прежним границам и перспектив вступления Украины в НАТО, достаточно реалистичны, передает ТАСС.

    Кроме того, Слуцкий отметил, что провозглашенные приоритеты министра обороны США по содействию достижению устойчивого мира в украинском конфликте внушают осторожный оптимизм. Однако, он подчеркнул, что важны условия и детали, которые будут определять путь к миру.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине, а спикер МИД Мария Захарова указала на планы НАТО «списать в утиль» Украину.

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    12 февраля 2025, 23:45 • Новости дня
    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность

    Порошенко обвинил Зеленского в коррупции на фоне войны
    @ Petro Poroshenko/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Петр Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения) обвинил Владимира Зеленского в коррупции и призвал его отчитаться за свои действия, подчеркнув, что украинский народ задаст все необходимые вопросы.

    Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в коррупции и в попытках переложить ответственность за свои ошибки, передает РИА «Новости».

    Порошенко выразил мнение, что Зеленский полностью игнорировал проблемы армии в первые три года своего президентства, сосредоточившись на строительстве дорог.

    «Вся ответственность за негативные последствия ложится непосредственно на него», – отметил экс-президент, добавив, что Зеленский развязал кампанию обвинений в адрес западных партнеров и приказал арестовывать боевых командиров.

    Кроме того, Порошенко подчеркнул, что настало время, когда Зеленский должен отвечать за свои действия и перестать обвинять предшественников. По его словам, украинский народ не оставит эти вопросы без внимания. Он также отметил, что обвинения касаются коррупции в условиях, когда у армии критически не хватает ресурсов для защиты страны.

    Ранее стало известно, что СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене. Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президенту Украины вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.


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    12 февраля 2025, 12:26 • Новости дня
    ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине
    ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Утром в среду ВС России нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий ВПК Украины, производящим беспилотники и FPV-дроны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Все намеченные цели удара достигнуты, спланированные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения горюче-смазочных материалов, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 139 районах.

    Средствами ПВО сбиты 12 американских снарядов РСЗО, две французские управляемые авиабомбы Hammer и 66 беспилотных летательных аппаратов, отчитались в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 045 беспилотников, 592 ЗРК, 21 299 танков и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 567 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 492 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, накануне энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны.

    Минобороны сообщало о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины.

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    12 февраля 2025, 09:17 • Новости дня
    Пленный ВСУ сообщил об отправке занимавшихся отловом уклонистов на фронт

    Пленный ВСУ Вальчук сообщил об отправке занимавшихся отловов уклонистов на курское направление

    Tекст: Вера Басилая

    Занимавшихся отловом уклонистов ВСУ отправляют на курское направление, если они не могут заплатить 10 тыс. долларов за отказ, сообщил украинский пленный Сергей Вальчук.

    Пленный военный ВСУ Сергей Вальчук, занимавший должность начальника группы конвоирования, рассказал, что многие из тех, кто занимался поимкой уклонистов от военной службы на Украине, сами оказались на передовой, в том числе на курском направлении, передает ТАСС.

    По его словам, он поймал свыше 100 уклонистов, но позже был снят с позиции и отправлен на фронт.

    Вальчук добавил, что у него и его коллег была возможность отказаться от отправки на передовую, но для этого требовалось заплатить «полковнику» большую сумму – 10 тыс. долларов. Однако таких денег ни у Вальчука, ни у его коллег не оказалось, поэтому они попали на фронт, где при первой возможности он сдался.

    В плену, как рассказал Вальчук, он был накормлен и получил сигареты.

    Ранее на Украине разоблачили группу, которая переправляла более 100 уклонистов за границу и заработала свыше 1 млн долларов, в состав группы входили адвокат, экс-депутат и госслужащие.

    До этого один из сотрудников военкомата из Ровненской области Украины рассказал, что им угрожают отправкой на фронт в случае срыва плана по мобилизации.

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