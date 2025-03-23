Пушков: США не хотят бросать Украину, но намерены побудить ее к миру

Tекст: Дарья Григоренко

Пушков в своем Telegram-канале выразил мнение, что США не планируют оставлять Украину без поддержки, но намерены способствовать прекращению конфликта. По его словам, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью Такеру Карлсону заявил, что европейские лидеры должны перестать подстрекать Владимира Зеленского против мирного урегулирования. Уиткофф отметил, что западная помощь должна поступать только при условии продвижения к мирному решению конфликта.

Пушков подчеркнул, что США не могут позволить Украине втянуть их в третью мировую войну, добавив, что это является основной мотивацией так называемого плана Трампа. Сенатор также упомянул, что США стремятся достичь договоренности о прекращении огня до 20 апреля.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США надеялись достичь перемирия на Украине к 20 апреля, но разногласия могут сдвинуть сроки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.