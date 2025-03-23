Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.2 комментария
Bloomberg: США рассчитывают на перемирие на Украине к Пасхе
Bloomberg сообщил о надежде США на перемирие на Украине к Пасхе
США надеялись достичь перемирия на Украине к 20 апреля, но разногласия могут сдвинуть сроки, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
США рассчитывают на достижение перемирия на Украине к 20 апреля, в день, когда Пасху отмечают православные и католические христиане, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Однако сроки могут быть изменены из-за значительных разногласий между сторонами конфликта.
Источники агентства отметили, что президент США Дональд Трамп осознает необходимость приемлемого для Украины соглашения и не готов к значительным уступкам России. Долгосрочные мирные договоренности, по их мнению, могут быть связаны с личной встречей Трампа и президента России Владимира Путина, которая на данный момент маловероятна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе. Швейцария захотела поучаствовать в контроле прекращения огня на Украине. Запад предложил отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки.