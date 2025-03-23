WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

Tекст: Вера Басилая

Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.