Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», французская журналистка Наташа Рей, осужденная за свои высказывания о супруге президента Франции Эммануэля Макрона, подала иск в Европейский суд по правам человека. Данглеан заявил, что иск был направлен в субботу. В нем журналистка обжалует приговор, утверждая, что не произносила заявлений, в которых ее обвиняют.

Адвокат отметил, что жалоба против Франции основывается на нарушении статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. Данглеан подчеркнул, что Апелляционный суд Кана признал Наташу Рей виновной в клевете, однако она оспаривает это решение, считая его несправедливым.

Ранее против Рей были поданы два иска после ее расследования о прошлом Брижит Макрон. Первый иск был подан самой Брижит Макрон и ее братом в суд Парижа. Второй был инициирован Жаном-Луи и Катрин Озьер, бывшими членами семьи Брижит Макрон по первому браку, которые проживают в Нормандии. Оба иска касались обвинений в клевете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, французская журналистка Наташа Рэй решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ. Наташа Рэй объяснила свое желание получить политическое убежище в России, выразив интерес к русской культуре и политике.