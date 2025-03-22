ВСУ в Гуево Курской области испытывали проблемы с продовольствием

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Гуево Курской области столкнулись с серьезными трудностями в обеспечении продовольствием, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, дефицит продуктов питания вынуждает украинских военных предпринимать рискованные шаги для их восполнения.

Один из представителей российских сил рассказал агентству, что украинские боевые группы периодически отправляются вглубь населенного пункта в поисках припасов, оставленных на брошенных позициях. Эти вылазки подвергаются огневому воздействию со стороны российских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские военные потеряли свыше 230 человек за сутки на Курском направлении.



