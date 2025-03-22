Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.19 комментариев
ВСУ в Гуево столкнулись с нехваткой продовольствия
ВСУ в Гуево Курской области испытывали проблемы с продовольствием
Вооруженные силы Украины в Гуево Курской области испытывают трудности с продовольствием, что вынуждает их периодически отправлять боевые группы на поиски припасов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Гуево Курской области столкнулись с серьезными трудностями в обеспечении продовольствием, сообщает ТАСС. По данным российских силовых структур, дефицит продуктов питания вынуждает украинских военных предпринимать рискованные шаги для их восполнения.
Один из представителей российских сил рассказал агентству, что украинские боевые группы периодически отправляются вглубь населенного пункта в поисках припасов, оставленных на брошенных позициях. Эти вылазки подвергаются огневому воздействию со стороны российских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области. Украинские военные потеряли свыше 230 человек за сутки на Курском направлении.