Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.19 комментариев
Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи
Украинское командование запретило мобилизованным отступать из Суджи, угрожая репрессиями против их семей.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило мобилизованным солдатам, находящимся на суджанском направлении, отступать в Сумскую область, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, руководство ВСУ угрожает мобилизованным не только заградительным огнем, но и репрессиями против их семей в случае отступления.
Собеседник агентства сообщил, что данное предписание касается солдат, насильно мобилизованных в 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные угрожали убийством пенсионерке за ее замечание. Жительница Суджи сообщила о том, что ВСУ раздавали фейковые газеты с пропагандой. ВСУ сравнили свое бегство из Курской области с фильмом ужасов.