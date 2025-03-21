Журова: Ковентри – олимпийская чемпионка, она мыслит как спортсменка

Tекст: Татьяна Косолапова

Журова подчеркивает, что новая глава МОК является человеком, который понимает, что спортсмены не должны страдать от конфликтов между государствами. И поскольку Ковентри – олимпийская чемпионка, она мыслит как спортсменка и подобрала «абсолютно правильные слова».

«Я надеюсь, что международные федерации услышат ее слова про спортсменов из конфликтующих стран и начнут все-таки допускать их к соревнованиям. И, конечно, хотелось бы, чтобы спортсменов допускали с флагом, гимном, ведь они не виноваты в этих конфликтах. По крайней мере, раз за Ковентри проголосовало столько человек, значит они видят в ней какое-то будущее на обновление», – рассуждает собеседница.

Также эксперт отметила, что не до конца понимает позицию Европы по поводу дальнейшего недопущения спортсменов из России, которые поддерживают спецоперацию на Украине, к соревнованиям. «Это что, навсегда? Они же не допинг использовали, чтобы их не допускать. А люди из других стран, оказавшиеся в подобных ситуациях, тогда тоже должны быть наказаны подобным образом? Это опять какие-то двойные стандарты», – считает Журова.

По мнению собеседницы, смена руководства олимпийского движения дает надежду на изменения. «Я понимаю, что миру это не понравится, никто не хочет терять свои места и медали с возвращением русских. Но это действительно было бы честно и справедливо, чтобы мы вернулись», – заключила Журова.

На пост президента Международного олимпийского комитета избрали олимпийскую чемпионку из Зимбабве Кирсти Ковентри, которая стала первой женщиной, занявшей эту должность. Она призвала поддержать спортсменов из конфликтных зон, в том числе с ее родного континента – Африки.

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале также поздравил Ковентри, отметив ее блестящую спортивную карьеру. Он выразил надежду, что «в эпоху нового лидера» Россия сможет вернуться к участию в соревнованиях. Тем временем европейские СМИ возмутились в ответ на слова Дегтярева, заявив, что российские спортсмены, поддерживающие СВО или участвующие в военных действиях, не могут быть допущены к участию в соревнованиях, ссылаясь на измененные в прошлом году правила олимпийского движения, пишет «Politico».

Напомним, в феврале Томас Бах, который занимал должность президента МОК на протяжении 34 лет, принял решение покинуть свой пост. Вступление в силу его отставки намечено на 23 июля этого года.