В Москве открылся фестиваль «Неизвестная Россия»

В Москве стартовал фестиваль «Неизвестная Россия» с премьерой фильма о балете

Tекст: Александра Юдина

В Москве стартовал II Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия».

Главным событием открытия стал фильм «Я продолжаю танцевать», который рассказывает о молодых людях из США, Канады, Франции, Бразилии и Японии, приехавших в Россию, чтобы изучать балетное искусство. Этот фильм будет представлен широкой аудитории 22 марта на телеканале НТВ.

Президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд подчеркнул, что при выборе фильма для открытия организаторы стремились выбрать премьерную картину, вызывающую интерес у зрителей.

«Картина подчеркивает, что искусство остается универсальным языком общения, способным объединить нации, несмотря на мировые катаклизмы», – отметил он.

Фестиваль предлагает 40 документальных фильмов в шести номинациях и включает панельные дискуссии, мастер-классы и тренинги.

В финальном питчинге участники представят свои проекты экспертам и партнерам, а лучшие идеи получат поддержку для продвижения и производства. Призовой фонд составляет 800 тыс. рублей.

Поддержка молодых кинематографистов является одним из ключевых аспектов фестиваля. Гольдфельд отметил, что для съемок документальных фильмов важны талант, видение и страсть.

Среди участников есть начинающие авторы, стремящиеся продвигать свои проекты и находить дистрибьюторов и партнеров.