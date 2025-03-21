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    Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху
    Опубликован список городов, где можно взять семейную ипотеку на вторичное жилье
    Зеленский признал трудности с вступлением Украины в ЕС
    «Пятерочка» и «Перекресток» начали нанимать сотрудников из Индии
    Глава правительства Сербии обратился с просьбой к России
    Лидеры ЕС договорились выделить 800 млрд евро на оборону на четыре года
    Мирошник: Украинские нацбаты будут целенаправленно срывать договоренности с Киевом
    Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине
    Глава Евросовета назвал прекращение огня на Украине ошибкой
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

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    21 марта 2025, 04:33 • Новости дня

    Херш заявил о намерении Трампа снять санкции с России

    Сеймур Херш: Трамп планирует снять санкции с России и развивать Крым как курорт

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России и сотрудничества в целях развития Крыма как международного курорта, по словам чиновника.

    Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что президент США Дональд Трамп планирует снять экономические санкции с России и развивать Крым как международный курорт.

    Как сообщает ТАСС, Херш отметил стремление Трампа к развитию партнерства с российским президентом Владимиром Путиным ради превращения Крыма в крупный туристический центр.

    Также Херш упомянул, что аналогичные шаги могут быть предприняты в Донбассе. Ранее новостной портал Semafor заявил о возможности признания администрацией Трампа Крыма российской территорией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Обсуждалась также возможность призыва ООН последовать этому примеру. Однако окончательного решения по этим вопросам Трамп еще не принял.

    Как передает ТАСС, 11 лет назад, после референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В голосовании, прошедшем 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России, а 21 марта документ ратифицирован Федеральным собранием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

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    20 марта 2025, 12:04 • Новости дня
    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения

    Политолог Скачко: Зеленский пугает Трампа «Берлином» из-за нежелания перемирия

    Эксперт объяснил «беспокойство» Зеленского о «Берлине» по линии боевого соприкосновения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Якобы беспокойство Владимира Зеленского о пустующих городах на линии боевого соприкосновения объясняется его нежеланием идти на перемирие и прерывать поставки западного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о риске повторения в прифронтовых городах ситуации послевоенного Берлина.

    «В случае прекращения огня люди еще долгое время не будут возвращаться в города, разделенные линией соприкосновения. Но Зеленский как будто нарочно забывает, что виновником этой ситуации будет Киев», – отметил политолог Владимир Скачко.

    По его словам, учитывая специфику договоренностей с Украиной и потенциальные риски срыва перемирия, есть вероятность возобновления противостояния. «Так что большинство уехавших украинцев будут вкладывать в решение о невозвращении не столько идеологию, сколько заботу о своих жизнях», – подчеркнул он.

    «Правда, слова Зеленского объясняются отнюдь не беспокойством о пустующих городах, а нежеланием идти на прекращение огня и прерывать поставки западного вооружения. В целом, он пытается лавировать между США, требующими перемирия, и Европой, желающей активизации конфликта. Последней при этом он показывает якобы свою твердую позицию в диалоге с Трампом относительно перемирия», – считает собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский на онлайн-брифинге сообщил, что президент США Дональд Трамп якобы согласился с идеей о том, что окончание конфликта с Россией по линии соприкосновения – не лучший вариант для городов и поселков, находящихся в прифронтовой зоне.

    По словам Зеленского, сейчас множество жилых районов разделено контактной линией. «Никто не вернется в половину городов. И если где-то люди вернутся, то это будет "Берлин"», – пояснил он, имея в виду разделение немецкой столицы после Второй мировой войны.

    «Вопрос территорий будет самым сложным», – спрогнозировал Зеленский, заверив, что Трамп понимает, что юридически Украина не признает потерю своих регионов, вошедших в состав России.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что препятствиям для участия Киева в мирных переговорах являются украинские конституционные ограничения на изменение территориальной целостности и отсутствие легитимного партнера для диалога.

    В свою очередь, официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Вашингтон хочет перейти от частичного прекращения огня на Украине к полному. Она отметила, что президент США отправляет высококвалифицированную команду в Саудовскую Аравию с целью «бороться за мир».

    В то же время, представители стран Евросоюза собираются обсудить на саммите в Брюсселе предложение Еврокомиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    20 марта 2025, 14:13 • Новости дня
    Курганская пенсионерка написала 24 тыс. комментариев с призывами к терроризму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курганской области возбуждено уголовное дело против 64-летней пенсионерки, сторонницы украинских националистических движений, которая разместила более 24 тыс. комментариев в Сети с призывами к терроризму и его оправданием.

    УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело против 64-летней пенсионерки из Кургана, сообщает ТАСС. Женщина обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ за размещение более 24 тыс. комментариев в социальных сетях и мессенджерах.

    Комментарии содержали призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в контексте специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на Украине.

    В УФСБ отмечают, что женщина является сторонницей украинских националистических движений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности России задержала в Мариуполе женщину, которую подозревают в призывах к терроризму и экстремизму через социальные сети. ВЛНР ФСБ задержала мужчину за шпионаж в пользу Украины.

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    20 марта 2025, 16:04 • Новости дня
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    Названы переговорщики от России на ближайшей встрече с США в Эр-Рияде
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что провел телефонный разговор с помощником американского лидера по нацбезопасности Майклом Уолтцем, в ходе которого обсуждалась встреча экспертных групп России и США по безопасности судоходства в Черном море. От России во встрече примут участие опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике.

    Ушаков отметил, что такие беседы происходят регулярно и являются полезными для обеих сторон. Его комментарий приводит Telegram-канал Кремля.

    В ходе последнего разговора обсуждался вопрос проведения встречи экспертных групп двух стран в соответствии с договоренностью президентов России и США, сообщил Ушаков. Основная тема – реализация инициативы по безопасности судоходства в акватории Черного моря. Ушаков напомнил, что в июле 2022 года соответствующие договоренности были заключены при участии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, но до сих пор они не заработали в полном объеме.

    Консультации по этому вопросу пройдут в понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде. С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. «Это действительно опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», – заявил Ушаков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что помощник президента Юрий Ушаков обсудил с Майком Уолтцем состав переговорщиков в ходе телефонного разговора 19 марта.

    Ранее помощник президента США Майк Уолтц заявил о грядущей встрече российских и американских экспертных групп в Эр-Рияде для обсуждения частичного прекращения огня на Украине.

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    20 марта 2025, 06:44 • Новости дня
    Украинские солдаты осуждены за теракты в Курской области

    Солдаты ВСУ Дзема и Попов приговорены к 15 годам за теракты и минирование дорог

    Украинские солдаты осуждены за теракты в Курской области
    @ sledcom.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд осудил на 15 лет Александра Дзему и Дениса Попова за теракты в Курской области, включая минирование дорог и стрельбу по мирным жителям.

    Двое военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, Александр Дзема и Денис Попов, были осуждены военным судом на пятнадцать лет лишения свободы за террористический акт в Курской области. Об этом сообщает ТАСС. Согласно материалам дела, они минировали дороги и наносили огневое поражение подразделениям Вооруженных сил России, а также стреляли по мирным жителям в Суджанском районе.

    Обвиняемые незаконно вторглись на территорию России 12 августа 2024 года. В селах Николаево-Дарьино и Плехово они запугивали местное население и занимали частные дома. В ходе своей деятельности они препятствовали эвакуации гражданских лиц и неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и жителям.

    Во время боевых действий Дзема и Попов были задержаны российскими военнослужащими. Суд признал их виновными в совершении террористического акта, предусмотренного частью второй статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования Украины дистанционно заминировали гражданские объекты на территории Курской области. Следственный комитет завершил расследование дела против бойцов вооруженных формирований Украины по факту терактов в этом регионе. Также сообщалось, что украинские силы стали маскировать взрывчатку под игрушки в приграничных областях.

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    20 марта 2025, 13:32 • Новости дня
    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России

    Эксперт Анпилогов: Контроль США над украинскими АЭС создаст техногенные риски для России

    Эксперт: Переход украинских АЭС под контроль США создаст риски для России
    @ ООО "Медиа-центр "Голос Подолья"/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря о готовности США помочь в управлении АЭС на Украине, преследует свои цели. Вашингтон, вероятно, рассчитывает продавать Европе излишки электроэнергии и на этом зарабатывать. При этом реализация плана создаст для России имиджевые и техногенные риски, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Американцы давно проявляют интерес к украинской атомной энергетике. Так, они неплохо зарабатывают, поставляя Киеву ядерное топливо», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Украина ранее отказалась от российских материалов и перевела свои АЭС на американские компоненты от компании Westinghouse.

    В этом контексте идея США контролировать деятельность станций последовательна и логична. Собеседник увидел в планах Трампа «двухходовой план». «Глава Белого дома стремится урегулировать конфликт на Украине. Когда и если он достигнет этой цели, в бывшей советской республике останется ряд проблем: там уже разрушена промышленность, наблюдается огромный демографический отток», – детализировал эксперт.

    «Как следствие, объемы потребления электроэнергии в стране сократятся. Освободившиеся излишки можно будет продавать на соседние рынки, и в первую очередь – Евросоюзу», – рассуждает Анпилогов. Собеседник напомнил, что европейские страны продолжают «играться» с «зеленой повесткой»: строят ветряки и солнечные батареи.

    «Европа таким образом может стать нетто-импортером электроэнергии, и поставки пойдут с украинских атомных станций. Тем более что линии электропередач уже есть. По всей видимости, Вашингтон рассчитывает контролировать процесс сбыта и зарабатывать, привлекая Киев в качестве "полезного идиота"», – считает аналитик.

    Фактически речь идет о том, что на АЭС Украины поменяется менеджмент. «Дергать стержень и получать разрешенные дозы радиации, обслуживать объекты все так же будет украинский персонал. Но за коммерческую деятельность отвечать начнут американцы. Международное разделение труда выглядит именно так: кому-то в реактор лезть, а кому-то чистые киловатты продавать», – иронично отметил специалист.

    Владимир Зеленский выражает заинтересованность в таком сотрудничестве, поскольку так рассчитывает продлить свое пребывание во власти. Однако для обычных украинцев реализация идеи Трампа обернется ростом цен на электроэнергию.

    «Представим, что украинский потребитель за киловатт платит гривну, а европейский – евро. Далее вступает в дело логика рынка: зачем продавать ресурс дешево?» – пояснил Анпилогов. Впрочем, если Киев передаст АЭС под управление США, то это несет риски и для России.

    Во-первых, это касается имиджевого вопроса. «Американские специалисты не знают всех тонкостей работы реакторов советского образца. Если произойдет какая-то авария, на Западе начнут кричать про "новый Чернобыль". При этом винить будут российскую сторону, а не американцев», – пояснил собеседник.

    Есть и риски техногенного характера. «Первый и второй реакторы Ровенской АЭС очень старые, они построены по древним нормам безопасности, например, без контайнмента – внешней двойной гермооболочки», – напомнил спикер. Похожая ситуация на Южно-Украинской станции.

    «Их нужно выводить из эксплуатации, тем более что нет надзора Росатома и его дочерних организаций, ведь Киев разорвал все связи. Штаты, получи они контроль над объектами, вряд ли проявят ответственное отношение к инфраструктуре. А это создаст дополнительные угрозы для России», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Дональд Трамп в телефонном разговоре заявил Владимиру Зеленскому, что США могут помочь Украине в управлении АЭС. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, если бы Вашингтон владел станциями, это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.

    В совместном заявлении госсекретаря Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца отмечается, что американская сторона могла бы «оказать большую помощь» Киеву в вопросе эксплуатации АЭС. Они указали на опыт Соединенных Штатов «в области электроэнергетики и коммунального хозяйства».

    Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов взять под управление украинские атомные электростанции, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он заверил, что для этого не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

    Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве со Штатами в сфере энергетики, отметив важность американской поддержки в текущих условиях. По итогам разговора с Трампом он также принял предложение о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

    Ранее телеканал CNN сообщал, что Запорожская АЭС может стать частью переговоров о прекращении огня на Украине. Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.

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    20 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

    Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В указе говорится: «Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации».

    Также в указе отмечается, что иностранцы в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медосмотр, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков.

    Ранее Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев.

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    20 марта 2025, 06:13 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Саратовской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 40 БПЛА. Также дроны атаковали Ростовскую область.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что в Энгельсской городской клинической больнице № 1 выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    Кроме того, как сообщил глава Саратовской области, поврежден частный дом в районе Соколовой горы.

    Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ нейтрализовано около 40 беспилотников в трех районах и двух городских округах, в том числе в Воронеже. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что отражена атака БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. «Пострадавших и разрушений на земле нет», – говорится в сообщении.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.

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    20 марта 2025, 10:33 • Новости дня
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    Bloomberg: Макрон готовится к столкновению с Трампом из-за военной помощи Украине
    @ Sarah Meyssonnier/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Французский президент Эммануэль Макрон готовится к саммиту ЕС, стремясь объединить союзников для поддержки Украины, что приведет его к столкновению с президентом США Дональдом Трампом, настаивающим на прекращении поставок оружия, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Макрон, занятый внутренними кризисами, возвращается в центр внимания на фоне геополитических маневров президента США, передает Bloomberg.

    Макрон стремится объединить европейские страны для поддержки Украины, что ставит его на курс столкновения с Трампом, который предлагает прекратить поставки оружия Киеву в обмен на новую бизнес-кооперацию с Россией.

    Как указывает Bloomberg, в то время как французский лидер проводит встречи с военными и министрами обороны из более чем тридцати стран, инициатива по поддержке Украины набирает популярность среди европейских лидеров.

    Издание пишет, что Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют задействовать европейские армии, а также представителей Содружества и азиатских стран для поддержки Киева после достижения перемирия. Планируется, что страны предоставят финансирование, войска, авиацию или морские силы.

    Французский президент считает, что личные связи важны для Трампа, и пытается найти аргументы, которые привлекут его внимание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

    Группа Chanteurs anonymes во Франции сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

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    20 марта 2025, 19:36 • Новости дня
    Глава Евросовета назвал прекращение огня на Украине ошибкой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейского совета Антониу Кошта высказался против временного прекращения огня на Украине, так как считает, что это только усугубит конфликт и не приведет к его разрешению.

    Кошта заявил: «Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться». Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на португальский телеканал RTP.

    Кошта подчеркнул, что подход к разрешению конфликта должен быть тщательно продуман и сбалансирован. Он призвал международное сообщество к более активному взаимодействию и поиску долгосрочных решений, способных обеспечить реальный прогресс в мирном урегулировании ситуации.

    Ранее Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом.

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    20 марта 2025, 06:30 • Новости дня
    Во Франции сочинили сатирическую песню «Макрон, на фронт»
    Во Франции сочинили сатирическую песню «Макрон, на фронт»
    @ Ludovic Marin/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Во Франции группа Chanteurs anonymes сочинила сатирическую песню «Макрон, на фронт», призывающую президента страны «прекратить дискуссии» и отправиться на украинский фронт.

    Песня исполняется женским голосом на французском языке и длится почти четыре минуты. Видеоряд песни состоит из сгенерированных искусственным интеллектом изображений Макрона в гимнастерке. В песне критикуются заявления Макрона о военной поддержке Украины и его призывы отправить туда «миротворцев», передает РИА «Новости».

    «Макрон делает громкие заявления, сидя в тепле Елисейского дворца. Он посылает миллиарды, подписывает соглашения, но на фронте он никогда не был», – говорится в одном из куплетов. Авторы песни подчеркивают, что солдаты гибнут, а президент «аплодирует», находясь далеко в своем кабинете.

    Припев композиции содержит прямой призыв к Макрону: «Макрон – на фронт! На передовую. Кончай свои разговоры, бери винтовку! Макрон – на фронт, за свою демократию. Погляди, верна ли твоя теория на поле битвы». Песня уже набрала более 125 тыс. просмотров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, именно Макрон продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта. Прошлой весной он заявлял, что в какой-то момент стране «придется проводить наземные операции, чтобы противостоять русским силам».

    Коментарии (4)
    20 марта 2025, 17:04 • Новости дня
    Ганчев сообщил о сжатии полукольца вокруг ВСУ в районе Купянска
    Ганчев сообщил о сжатии полукольца вокруг ВСУ в районе Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска продолжают окружать купянскую группировку Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

    Ганчев отметил, что Купянское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки», – цитирует Ганчева РИА «Новости». Он также сообщил, что украинские силы, видя активность российских войск, предпринимают меры по усилению своей обороны в районе Купянска.

    Ранее Ганчев заявил о найденных массовых захоронениях мирных жителей в Харьковской области после отступления ВСУ, в том числе с телами детей.

    Сообщалось, что российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском и продвинулись на 500 м в сторону Петро-Ивановки, перерезав участок трассы Двуречная – Редкодуб.

    Коментарии (9)
    20 марта 2025, 09:57 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области

    Рогов: Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области

    Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска успешно выбили украинские силы из села Жеребянки в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов заявил об успешной операции российских войск, выбивших украинские силы из села Жеребянки на территории Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, «враг выбит из Жеребянок», а севернее села продолжаются активные боевые действия.

    Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. На данный момент более 70% территории области находятся под контролем России, включая многие населенные пункты.

    Ранее российские войска заняли села Щербаки и Малые Щербаки на Украине в результате успешного наступления, ВСУ были вынуждены отступить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вывели Запорожское направление из статического состояния, освободив населенный пункт Степовое в Запорожской области, и совершили прорыв на Запорожском фронте.

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    20 марта 2025, 11:25 • Новости дня
    В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА
    В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА
    @ busargin_r

    Tекст: Вера Басилая

    В Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, заявил глава района Максим Леонов.

    Леонов сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Энгельсском районе после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    Глава района также отметил, что в настоящее время продолжаются работы по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях района. Специалисты проводят мероприятия по восстановлению инфраструктуры и обеспечению безопасности жителей.

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников. Из-за атаки БПЛА в городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна, а занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    В аэропортах Самары и Саратова вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

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    20 марта 2025, 18:31 • Новости дня
    Названо число украинских СМИ на грани закрытия из-за остановки программ USAID

    На Украине могут закрыться 51% СМИ из-за остановки программ USAID

    Названо число украинских СМИ на грани закрытия из-за остановки программ USAID
    @ Pavlo Gonchar/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине из-за прекращения программ поддержки USAID под угрозой закрытия оказалось более половины всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

    Ликвидация программ поддержки USAID может привести к закрытию около 51% всех украинских медиа. Потураев заявил, что это затронет до 70% всех региональных изданий страны, передает ТАСС.

    Ранее директор Института массовой информации Оксана Романюк заявила, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи. «В первый же год военного конфликта рекламный рынок упал – в частности в сфере онлайн-медиа на 92%. И до сих пор он не возродился», – указала она, добавив, что региональные медиа получают доход от рекламы на уровне 3-10%, чего не хватит для работы.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам, мотивируя это борьбой с инфляцией и снижением стоимости жизни. Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило все проекты на Украине.

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