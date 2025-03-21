Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
Херш заявил о намерении Трампа снять санкции с России
Сеймур Херш: Трамп планирует снять санкции с России и развивать Крым как курорт
Американский журналист Сеймур Херш сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России и сотрудничества в целях развития Крыма как международного курорта, по словам чиновника.
Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил в своем блоге, что президент США Дональд Трамп планирует снять экономические санкции с России и развивать Крым как международный курорт.
Как сообщает ТАСС, Херш отметил стремление Трампа к развитию партнерства с российским президентом Владимиром Путиным ради превращения Крыма в крупный туристический центр.
Также Херш упомянул, что аналогичные шаги могут быть предприняты в Донбассе. Ранее новостной портал Semafor заявил о возможности признания администрацией Трампа Крыма российской территорией в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.
Обсуждалась также возможность призыва ООН последовать этому примеру. Однако окончательного решения по этим вопросам Трамп еще не принял.
Как передает ТАСС, 11 лет назад, после референдума, Крым и Севастополь вернулись в состав России. В голосовании, прошедшем 16 марта 2014 года, приняли участие более 80% жителей полуострова. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Крыма в состав России, а 21 марта документ ратифицирован Федеральным собранием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами.
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине в сотрудничестве с Россией после запланированного разговора с Владимиром Путиным.
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.