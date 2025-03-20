Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
Захарова: Россия надеется на скорейшую нормализацию обстановки в Сербии
Российская сторона внимательно следит за ситуацией в Сербии с надеждой на скорейшую стабилизацию обстановки и восстановление диалога в стране, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова заявила о том, что Россия пристально следит за развитием событий в Сербии и надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в этой стране. Она подчеркнула важность налаживания внутреннего диалога в Сербии для поиска точек соприкосновения, которые позволят государству вернуться к нормальному функционированию, передает ТАСС.
Российская сторона выразила надежду на то, что Сербия, как дружественная Россия страна, сможет быстро преодолеть текущие трудности. Захарова добавила, что стабилизация ситуации в Сербии будет способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности.
Ранее сербский президент Александр Вучич после протестов в столице страны заявил, что в Сербии не получится устроить цветную революцию по примеру украинского майдана.
Напомним, в ходе протестов в Белграде уничтожили более 100 тракторов. Отмечалось, что в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербские власти смогли удержать страну от острого кризисного противостояния.