Захарова: Россия надеется на скорейшую нормализацию обстановки в Сербии

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова заявила о том, что Россия пристально следит за развитием событий в Сербии и надеется на скорейшую стабилизацию обстановки в этой стране. Она подчеркнула важность налаживания внутреннего диалога в Сербии для поиска точек соприкосновения, которые позволят государству вернуться к нормальному функционированию, передает ТАСС.

Российская сторона выразила надежду на то, что Сербия, как дружественная Россия страна, сможет быстро преодолеть текущие трудности. Захарова добавила, что стабилизация ситуации в Сербии будет способствовать укреплению региональной безопасности и стабильности.

Ранее сербский президент Александр Вучич после протестов в столице страны заявил, что в Сербии не получится устроить цветную революцию по примеру украинского майдана.

Напомним, в ходе протестов в Белграде уничтожили более 100 тракторов. Отмечалось, что в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербские власти смогли удержать страну от острого кризисного противостояния.