Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.4 комментария
Посол России заявил о предотвращении кризисного противостояния в Сербии
Посол РФ сообщил о предотвращении острого кризиса в Сербии властями страны
Власти Сербии смогли удержать страну от острого кризисного противостояния, сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, отметив, что обстановка в Белграде и других городах остается спокойной.
Как сообщает ТАСС, Боцан-Харченко заявил, что сербские власти предотвратили эскалацию и кризисное противостояние в стране. В эфире телеканала «Россия 24» дипломат подчеркнул, что обстановка в Белграде и других городах Сербии спокойная.
По словам Боцан-Харченко, ситуация в стране с субботы находится под полным контролем властей. «Каких-то вспышек или проявлений протестов, неповиновения не наблюдается», – добавил он. Посол отметил, что это стало возможным благодаря действиям властей, президента и соответствующих служб.
Дипломат также подчеркнул, что предотвращение страны от возможного кровопролития и острого гражданского противостояния стало значительным достижением для Сербии, которая смогла сохранить стабильность и спокойствие в сложный период.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции уничтожено более ста тракторов. Также сообщалось, что в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника.