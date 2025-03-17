Посол РФ сообщил о предотвращении острого кризиса в Сербии властями страны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Боцан-Харченко заявил, что сербские власти предотвратили эскалацию и кризисное противостояние в стране. В эфире телеканала «Россия 24» дипломат подчеркнул, что обстановка в Белграде и других городах Сербии спокойная.

По словам Боцан-Харченко, ситуация в стране с субботы находится под полным контролем властей. «Каких-то вспышек или проявлений протестов, неповиновения не наблюдается», – добавил он. Посол отметил, что это стало возможным благодаря действиям властей, президента и соответствующих служб.

Дипломат также подчеркнул, что предотвращение страны от возможного кровопролития и острого гражданского противостояния стало значительным достижением для Сербии, которая смогла сохранить стабильность и спокойствие в сложный период.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Белграде в ходе протестов студентов и оппозиции уничтожено более ста тракторов. Также сообщалось, что в ходе протестов в Белграде пострадали 56 человек и задержаны 22 участника.