Песков заявил о возможности международного звонка Путина во второй половине дня

Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»

На Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошло «два точечных аномальных обвала»

Tекст: Антон Антонов

На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением. При этом было «два точечных аномальных обвала» – в 18.17 мск и 19.45 мск, то есть на основной сессии и на менее ликвидной вечерней. В первом случае переговоры еще шли, во втором – завершились, но итоги объявлены не были, передает РБК.

Продажи затронули бумаги как первого эшелона (включая наиболее важные для Мосбиржи Газпром, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и НОВАТЭК), так и более мелких компаний – на 6–10%. Однако большую часть продаж почти сразу выкупали.

Аномальное падение отчасти может быть связано с низкой ликвидностью вечерних торгов. Однако объемы сделок для вечерней сессии в некоторых бумагах больше обычных уровней примерно в десять раз.

Распродажу мог устроить крупный частный инвестор, группа таких инвесторов или фонд. Отмечается, что продажи в первом и во втором случаях могли совершаться разными участниками рынка. Подчеркивается, что крупные игроки могут обрушить российский рынок, так как там торгует много физических лиц.

Против участия в случившемся фонда говорит то, что бумаги были проданы по рыночной цене – фонды торгуют такими объемами либо вне биржи, либо через айсберг-заявки. Кроме того, они редко торгуют большими пакетами за раз, предпочитая делить сделки на более мелкие.

Высказывается предположение, что речь идет об инсайдерской торговле – кто-то обладал определенной информацией о звонке и мог «психануть». Однако в качестве возражения указывается, что инсайдерская торговля вряд ли могла пройти по таким крупным пакетам и в таких объемах на вечерней сессии.

Возможной причиной резкой продажи бумаг могла стать фиксация прибыли в связи с отсутствием конкретики по условиям возможной мирной сделки по Украине. Однако не исключено, что случившееся вовсе не связано с переговорами России и США.

Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин, как говорится в пресс-релизе Кремля, «положительно откликнулся» на инициативу о «взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры».