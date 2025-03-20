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    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

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    20 марта 2025, 13:30 • Новости дня

    Песков заявил о возможности международного звонка Путина во второй половине дня

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине дня президент Владимир Путин может провести международный телефонный разговор.

    По его словам, во второй половине дня может состояться международный телефонный звонок главы государства, передает ТАСС.

    Подробности о возможном звонке пока неизвестны, включая темы обсуждения и возможных участников разговора.

    Ранее президент России провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили наличие прямой и видеосвязи между Путиным и его американским коллегой, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    19 марта 2025, 17:18 • Новости дня
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    Путин попросил Медведева зайти к нему после заседания коллегии Генпрокуратуры
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел закрытую встречу с главой Генпрокуратуры Игорем Красновым и зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым после коллегии Генпрокуратуры.

    Путин, завершив свое выступление на коллегии Генпрокуратуры, провел отдельную встречу с Красновым. На эту беседу также был приглашен зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    Глава государства, обращаясь к Медведеву из президиума, пригласил его присоединиться, сказав: «Дмитрий Анатольевич». Медведев откликнулся на приглашение, поднялся на сцену и вместе с Путиным и Красновым проследовал за кулисы.

    Ранее Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры подчеркнул, что в современных условиях сплоченность общества и стабильность государства приобрели особое значение. Российский лидер также заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    19 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    @ EPA/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера [в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Это чувствительная тема, вряд ли ее нужно публично обсуждать, отметил Песков. Москва не планирует выносить разговор об этом в публичную плоскость.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что оба политика работают вместе ради блага человечества.

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    19 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей

    Песков заявил о саботаже договоренностей из-за ударов ВСУ по энергообъектам на Кубани

    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    По его словам, атаки Вооруженных сил Украины на энергообъекты в России, в частности на Кубани, рассматриваются Кремлем как саботаж достигнутых ранее договоренностей, передает ТАСС. Песков заявил, что такие действия идут вразрез с усилиями, предпринятыми президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для стабилизации ситуации.

    Песков подчеркнул, что информация о команде президента России прекратить удары по объектам энергетики Украины на 30-дневный срок была широко доступна на момент начала атак. Тем не менее киевский режим, по его словам, не предпринял никаких шагов для отмены своих действий, что, по мнению представителя Кремля, является нарушением достигнутых договоренностей.

    Кроме того, Песков отметил, что других команд, кроме прекращения огня по энергоинфраструктуре, от российского лидера не исходило, вопреки провокациям Киева. Пресс-секретарь подтвердил, что Россия сохраняет паузу в ударах по энергетическим объектам в качестве жеста доброй воли, несмотря на провокационные действия со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что украинские власти предприняли попытку сорвать мирные инициативы Дональда Трампа.

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    20 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»

    На Мосбирже во время разговора Путина и Трампа произошло «два точечных аномальных обвала»

    Во время разговора Путина и Трампа на Мосбирже произошли «аномальные обвалы»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Два точечных аномальных обвала», которые произошли на Мосбирже во время переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, могут быть связаны с использованием инсайдерской информации, пишет РБК.

    На переговоры России и США индекс Мосбиржи IMOEX2 отреагировал снижением. При этом было «два точечных аномальных обвала» – в 18.17 мск и 19.45 мск, то есть на основной сессии и на менее ликвидной вечерней. В первом случае переговоры еще шли, во втором – завершились, но итоги объявлены не были, передает РБК.

    Продажи затронули бумаги как первого эшелона (включая наиболее важные для Мосбиржи Газпром, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и НОВАТЭК), так и более мелких компаний – на 6–10%. Однако большую часть продаж почти сразу выкупали.

    Аномальное падение отчасти может быть связано с низкой ликвидностью вечерних торгов. Однако объемы сделок для вечерней сессии в некоторых бумагах больше обычных уровней примерно в десять раз.

    Распродажу мог устроить крупный частный инвестор, группа таких инвесторов или фонд. Отмечается, что продажи в первом и во втором случаях могли совершаться разными участниками рынка. Подчеркивается, что крупные игроки могут обрушить российский рынок, так как там торгует много физических лиц.

    Против участия в случившемся фонда говорит то, что бумаги были проданы по рыночной цене – фонды торгуют такими объемами либо вне биржи, либо через айсберг-заявки. Кроме того, они редко торгуют большими пакетами за раз, предпочитая делить сделки на более мелкие.

    Высказывается предположение, что речь идет об инсайдерской торговле – кто-то обладал определенной информацией о звонке и мог «психануть». Однако в качестве возражения указывается, что инсайдерская торговля вряд ли могла пройти по таким крупным пакетам и в таких объемах на вечерней сессии.

    Возможной причиной резкой продажи бумаг могла стать фиксация прибыли в связи с отсутствием конкретики по условиям возможной мирной сделки по Украине. Однако не исключено, что случившееся вовсе не связано с переговорами России и США.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин, как говорится в пресс-релизе Кремля, «положительно откликнулся» на инициативу о «взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры».

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    20 марта 2025, 00:57 • Новости дня
    Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена

    Российские военные поблагодарили Путина и Минобороны за возвращение из плена на Украине

    Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные, возвращенные из плена на Украине, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину и Минобороны за возможность вернуться домой.

    «Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему Министерству обороны Российской Федерации», – заявил военнослужащий Роман. Он добавил, что все они рады и счастливы вернуться к своим семьям, и признался, что до сих пор не может в это поверить.

    Другой военнослужащий, Евгений, также выразил признательность президенту, Министерству обороны, своим родственникам и гражданам России, которые оказали поддержку в их возвращении, передает ТАСС.

    Военнослужащий Владимир в свою очередь отметил теплый прием, оказанный ему и его товарищам, и выразил благодарность за то, что их не забыли и активно способствовали их освобождению. Особенно эмоционально Владимир рассказал о своем желании воссоединиться с семьей. Он отметил, что позвонил своей матери, которая была очень рада. Он подчеркнул, что молитвы матери помогли ему пережить плен, и выразил огромное желание поскорее обнять своих родных, особенно дочерей, которых он назвал своими «принцессами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переговорный процесс между Россией и Украиной позволил освободить 175 российских военнослужащих. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.

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    19 марта 2025, 14:31 • Новости дня
    Песков сообщил о деталях обсуждения перемирия на Украине с США

    Песков сообщил о доведении до США деталей идеи Трампа о перемирии на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия передала США все нюансы реализации идеи о 30-дневном перемирии на Украине, предложенной Дональдом Трампом, о чем сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив чувствительность темы.

    По его словам, Москва детально довела до Вашингтона все нюансы, касающиеся реализации идеи американского президента Дональда Трампа о 30-дневном перемирии на Украине, пишет ТАСС. Песков отметил, что российская сторона имела возможность подробно обсудить с американскими коллегами важные аспекты возможного прекращения огня, упомянутые президентом России Владимиром Путиным.

    Песков подчеркнул, что данные темы являются достаточно чувствительными и требуют глубокой проработки на двустороннем уровне. Представитель Кремля добавил, что обсуждение этих вопросов вряд ли должно быть предметом публичных дискуссий.

    Кроме того, Песков заявил на брифинге, что Путин открыт к диалогу с США и отметил взаимность со стороны американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Кремль видит готовность американской стороны к сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным охарактеризовал его как очень сильного собеседника. Разговор между Путиным и Трампом загоняет Европу и Украину в угол, создавая напряженность в регионе. Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа.

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    19 марта 2025, 14:47 • Новости дня
    Путин: Разлив нефтепродуктов в Черном море показал последствия халатности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил о тяжелых последствиях для людей, природы и экономики, вызванных разливом нефтепродуктов в Черном море.

    «Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей и природы, экономики приводит пренебрежение правилами безопасности, халатность», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Накануне Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, они не должны стать миной замедленного действия.

    Напомним, российский лидер провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    19 марта 2025, 14:51 • Новости дня
    Песков заявил о существовании прямой связи между президентами России и США

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие прямой и видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, отметив, что это давно существует в арсенале глав государств.

    Представитель Кремля сообщил о наличии прямой связи и видеосвязи между президентами России и США, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что «между президентами США и Российской Федерации давно есть прямая связь и красная нить, а также видеосвязь при необходимости».

    Эти средства связи находятся в арсенале глав государств уже давно, подчеркнул Песков.

    Песков также отметил, что президенты в ходе разговора договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам.

    Он подчеркнул, что наличие таких каналов связи жизненно необходимо для оперативного взаимодействия по важным международным вопросам и предотвращения возможных конфликтов.

    После беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что российско-американские переговоры пройдут в воскресенье в городе Джидда в Саудовской Аравии.

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    19 марта 2025, 19:47 • Новости дня
    Эксперт: Прокуроры несут моральную ответственность за исполнение законов о ветеранах

    Политолог Журавлев: Прокуратура должна уделять исполнению законодательства о ветеранах особое внимание

    Эксперт: Прокуроры несут моральную ответственность за исполнение законов о ветеранах
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Перед прокуратурой стоят непростые задачи – выявление и фиксация преступлений ВСУ против россиян, надзор в сфере экологии и защита прав ветеранов всех конфликтов. Последняя из задач также является моральной обязанностью прокуроров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду президент Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России.

    «К сожалению, у нас иногда фиксируются отклонения от правил по обеспечению ветеранов льготами. Прокуроры должны жестко пресекать такие нарушения. Причем это касается ветеранов любых конфликтов – от Великой Отечественной войны до СВО. Также это касается защиты прав жителей, пострадавших от атак киевского режима», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Одна из главных функций прокуратуры – это надзор за исполнением законодательства, его защита. Исполнение закона о ветеранах – это не только политическая, но и в первую очередь социальная, моральная обязанность, – продолжил собеседник. – Вопрос предоставления льгот всегда непростой. Поэтому законодательство в этой области нуждается в особой защите».

    По мнению Журавлева, еще одна важная задача прокуратуры касается выявления, фиксирования и расследования преступлений боевиков ВСУ против россиян «хоть в Курской области, хоть в Херсоне и Запорожье».

    Также, по его словам, ведомству необходимо наладить системный надзор в области экологии, ведь это вопрос «биологического выживания» России. «Современная мировая промышленность не всегда экологична. Но промышленность должна развиваться. Совмещение прогресса и выживания человека – это и есть экология. Поэтому нам необходимо наказывать тех, кто совершал нарушения, например, при строительстве очистных сооружений и прочих объектов», – пояснил эксперт.

    В среду президент России Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Принципиальным вопросом Путин назвал расследование преступлений ВСУ в Курской области. Совершенные террористами и наемниками злодеяния «должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы». «Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание», – сказал президент.

    Также профессиональным и нравственным долгом для прокуроров всех рангов, считает глава государства, «должна быть поддержка защитников Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто прошел "горячие точки" и сражался с международным терроризмом, и, конечно, участников специальной военной операции».

    Более действенной работы органов прокуратуры, добавил президент, россияне ждут в области охраны окружающей среды и природопользования. «Крушение двух танкеров с разливом нефтепродуктов в Черном море в конце прошлого года показало, к каким тяжелым последствиям для людей, природы, экономики приводят пренебрежение правилами безопасности, халатность. Отмечу, что именно Генеральный прокурор сразу же после аварии первым из высших должностных лиц предложил ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В конце концов так и пришлось сделать», – напомнил Путин.

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    19 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин заявил о важности сплоченности общества для стабильности государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    На заседании коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин подчеркнул, что в современных условиях сплоченность общества и стабильность государства приобрели особое значение.

    Он отметил, что главная задача прокуратуры остается прежней: соблюдение закона и надзор за его соблюдением всеми гражданами и юридическими лицами, включая должностных лиц, передает ТАСС.

    «В этом наши люди видят залог справедливости», – подчеркнул Путин. Это, по его мнению, обеспечивает российскому обществу единство и государству стабильность. Путин выделил особую роль прокуратуры в этом процессе и подчеркнул важность ее работы в современных условиях.

    Ранее Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    19 марта 2025, 18:36 • Новости дня
    Песков не исключил встречу Путина и Трампа в Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант проведения встречи Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Саудовской Аравии исключать нельзя.

    На вопрос, обсуждались ли варианты места для потенциального саммита и возможен ли вариант Саудовской Аравии, который был предложен спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, Песков ответил: «Такой вариант нельзя исключать. Но конкретики по этому вопросу пока нет». Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф предположил, что двусторонний российско-американский саммит мог бы пройти в Саудовской Аравии.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США.

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    19 марта 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин поручил немедленно реагировать на нарушения в сфере здравоохранения

    Путин поручил Генпрокуратуре немедленно реагировать на нарушения в сфере здравоохранения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре следить за законностью закупок для медучреждений и реагировать на нарушения, связанные с лекарствами.

    «Ваша задача – и дальше обеспечить надзор за законностью процедур закупки оборудования для поликлиник и больниц, бесперебойным снабжением лекарствами и квалифицированной медицинской помощью и в случае нарушений, конечно же, немедленно реагировать», – сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, передает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что в ближайшие шесть лет на обновление медучреждений выделят более триллиона рублей, что позволит улучшить доступность и комфортность медицинской помощи для граждан.

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    19 марта 2025, 14:24 • Новости дня
    Песков: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и Донбасса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не говорили о возможном признании Западом Крыма, Донбасса и Новороссии российскими регионами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, вчера эта тема не поднималась», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также не пояснил, будет ли этот вопрос в ходе следующих переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Следующие российско-американские переговоры в Саудовской Аравии будут иметь достаточно насыщенную повестку дня», – подчеркнул представитель Кремля.

    Ранее СМИ сообщали со ссылкой на участников съезда РСПП, что Путин на мероприятии заявил, что Россия не станет претендовать на Одессу, если в ближайшее время на переговорах по урегулированию украинского конфликта Крым и другие воссоединившиеся с Россией регионы будут признаны российскими.

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    19 марта 2025, 14:39 • Новости дня
    Песков заявил о доверии между Путиным и Трампом

    Песков сообщил о намерении Путина и Трампа нормализовать отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп стремятся к нормализации двусторонних отношений, доверяя и понимая друг друга.

    Песков на брифинге объявил о взаимном доверии между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что лидеры обеих стран стремятся к постепенной нормализации российско-американских отношений.

    По словам Пескова, главы государств обсуждают важные вопросы и придерживаются общих целей в отношении нормализации взаимодействия между странами. Он отметил, что у Путина и Трампа есть общая воля к движению по данному пути.

    Напомним, в ходе беседы с американским коллегой президент России поддержал предложение о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине на 30 дней.

    МИД России отметил улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

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    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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