Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны России, на Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли значительные удары по формированиям ВСУ. В результате поражения, нанесенного двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Угроеды и Степок Сумской области, ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, включая четыре боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два артиллерийских орудия. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Тищенковка, Кондрашовка, Купянск, Новосергеевка и Катериновка Харьковской области. Потери противника составили более 240 военнослужащих, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск закрепили более выгодные рубежи и позиции, нанеся удары по формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах Северск, Дроновка, Славянск, Часов Яр, Константиновка, Иванополье и Щербиновка Донецкой народной республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Британии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили свои позиции на переднем крае, атаковав механизированные, егерские и штурмовые подразделения ВСУ, а также морскую пехоту и нацгвардию в районах Сухая Балка, Ульяновка и других. Потери украинских подразделений составили более 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля MaxxPro производства США, и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» также продвинулись в глубину обороны противника, нанеся удары по механизированным и аэромобильным бригадам ВСУ в Донецкой народной республике. Сообщается о потерях украинских сил до 165 военнослужащих, боевой бронированной машины и другой техники, включая 155-миллиметровую САУ Archer.

Действия группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся удары по живой силе и технике горно-штурмовой и береговой обороны ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Уничтожено до 90 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов и другим ключевых точкам ВСУ. Средства ПВО России сбили пять авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы HIMARS, а также 225 беспилотников.

Всего с начала операции уничтожено 658 самолетов, 283 вертолета, 47 578 беспилотников, 601 зенитный комплекс, 22 374 танка, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 752 орудия полевой артиллерии и 33 083 единицы специальной автотехники.

Ранее российские войска выбили украинские силы из села Жеребянки в Запорожской области, а также улучшили тактические позиции на Харьковском и Красноармейском направлениях, нанеся серьезные потери ВСУ в районах Волчанска и Красноармейска.

