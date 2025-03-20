Рогов: Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области

Tекст: Александра Юдина

Рогов заявил об успешной операции российских войск, выбивших украинские силы из села Жеребянки на территории Запорожской области, передает РИА «Новости».

По его словам, «враг выбит из Жеребянок», а севернее села продолжаются активные боевые действия.

Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. На данный момент более 70% территории области находятся под контролем России, включая многие населенные пункты.

Ранее российские войска заняли села Щербаки и Малые Щербаки на Украине в результате успешного наступления, ВСУ были вынуждены отступить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вывели Запорожское направление из статического состояния, освободив населенный пункт Степовое в Запорожской области, и совершили прорыв на Запорожском фронте.