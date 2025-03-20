Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.0 комментариев
Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области
Рогов: Российские войска выбили ВСУ из Жеребянок в Запорожской области
Российские войска успешно выбили украинские силы из села Жеребянки в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов заявил об успешной операции российских войск, выбивших украинские силы из села Жеребянки на территории Запорожской области, передает РИА «Новости».
По его словам, «враг выбит из Жеребянок», а севернее села продолжаются активные боевые действия.
Запорожская область, расположенная в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. На данный момент более 70% территории области находятся под контролем России, включая многие населенные пункты.
Ранее российские войска заняли села Щербаки и Малые Щербаки на Украине в результате успешного наступления, ВСУ были вынуждены отступить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вывели Запорожское направление из статического состояния, освободив населенный пункт Степовое в Запорожской области, и совершили прорыв на Запорожском фронте.