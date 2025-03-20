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Власти сообщили о дополнительных мерах безопасности на Курской АЭС
Власти усилили меры безопасности на Курской АЭС и в Курчатове
Курчатов и Курская АЭС стали объектами усиленной безопасности в связи с непростой обстановкой в регионе, что подтвердил глава города Игорь Корпунков.
По его словам, в связи с усложнением обстановки в регионе на Курской атомной электростанции и в городе Курчатове приняты дополнительные, исчерпывающие меры безопасности, сообщает ТАСС. Корпунков отметил, что ситуация в регионе оказала влияние на работу станции и города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Министерстве иностранных дел заявляли о попытках украинских военных атаковать Курскую и Смоленскую атомные электростанции, а в Министерстве обороны сообщали о перехвате шести дронов Вооруженных сил Украины у Курской АЭС. Курская атомная электростанция продолжила работу в штатном режиме после обстрела города Льгова.