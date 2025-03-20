Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Politico сообщила о возможном решении США закрыть министерство образования
Politico сообщила о возможном решении Белого дома ликвидировать министерство образования США
В четверг может быть подписан президентский указ о закрытии министерства образования США, сообщает Politico со ссылкой на проект документа.
Документ требует от главы ведомства Линды Макмэон предпринять все необходимые меры по закрытию министерства, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, предполагается передать часть функций ведомства другим департаментам или полностью прекратить направления работы, не закрепленные законодательно.
Белый дом заявил, что в США у 70% учеников школы среднего звена уровень знаний по математике и чтению оценивается ниже среднего.