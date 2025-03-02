Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.22 комментария
Три автомобиля столкнулись на МКАД
На 69-м километре МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один загорелся
На внешней стороне 69-го километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей, из-за чего один из них загорелся, что привело к затруднению движения на три километра.
Как сообщает РИА «Новости», на внешней стороне 69-го километра МКАД в Москве произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них загорелся. Инцидент произошел в районе съезда № 69, где на данный момент продолжают работать оперативные службы города.
Причины аварии и информация о возможных пострадавших уточняются. В связи с происшествием движение на магистрали затруднено на три километра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на 55-м км МКАД произошло ДТП с участием фуры, что вызвало серьезное затруднение движения в Москве, в другом случае грузовик на МКАД сбил водителя сломавшегося автомобиля, а ранее грузовик убил таксиста, оформлявшего другое ДТП.