Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Оперштаб рассказал о ходе борьбы с пожаром на нефтебазе на Кубани
Оперштаб сообщил об увеличении группировки сил для тушения пожара на нефтебазе на Кубани
Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку сил, в борьбе с огнем задействовано 406 человек и 157 единиц техники, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Пожар тушат на площади 4250 кв. м. Огнем охвачены один из резервуаров и запорная арматура. Также горят нефтепродукты «в границах обвалования вокруг резервуара», сообщил штаб в Telegram.
Напомним, на фоне переговоров России и США о прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры в ходе конфликта на Украине украинские беспилотники атаковали нефтебазу у станице Кавказской. Начался пожар, который изначально тушили более 100 человек и 45 единиц техники. Позднее площадь пожара превысила 3,7 тыс. кв. м, а затем выросла до 4,2 тыс. кв. м.