Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
Израиль возобновил удары в Газе из-за отказа ХАМАС принять план США
Израиль возобновил боевые действия в Газе после отказа ХАМАС принять американский план по продлению перемирия, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
Израиль возобновил удары по сектору Газа, после того как движение ХАМАС отказалось принять план США по продлению режима прекращения огня и освобождения заложников, передает РИА «Новости».
В канцелярии Нетаньяху добавили, что это решение было принято после неоднократных отказов ХАМАС освободить похищенных и отклонить предложения от спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.
В канцелярии подчеркнули, что Израиль будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой.
Медиаофис правительства Газы тем временем сообщил о более чем 200 погибших с момента возобновления ударов этой ночью, что еще больше усугубляет ситуацию в палестинском анклаве.
Напомним, палестинец был ранен при обстреле израильскими войсками контрольно-пропускного пункта «Мейтар» на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные ликвидировали двух человек из группы нарушителей, пытавшихся незаконно пересечь границу из Иордании в Израиль, остальных задержали.
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