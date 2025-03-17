Прощание с духовником патриарха Илием в Оптиной пустыни завершится во вторник

Прощание со схиархимандритом Илием продлится до 10:00 в Оптиной пустыни

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, церемония прощания с духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) в монастыре «Оптина пустынь» продлится до 10:00 вторника.

Согласно информации, размещенной на сайте обители, монастырь будет закрыт для посещения с 05:00 до 07:00. «Монастырь будет закрыт с 05:00 до 07:00. Прощание со схиархимандритом Илием заканчивается в 10:00», – говорится в сообщении.

Схиархимандрит Илий, в миру известный как Ноздрин, родился в 1932 году в Орловской области. В конце 1980-х годов он стал духовником восстанавливающейся Оптиной пустыни, которая находилась в запустении 65 лет. За 20 лет служения он занимался возрождением старческого служения. В 2010 году Илий был возведен в сан схиархимандрита. Он ушел из жизни на 94-м году 15 марта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на 94-м году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла и братии монастыря «Оптина пустынь», возрождением которого он активно занимался с конца 1980-х годов; отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) назначено на 18 марта, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви архимандрит Мелхиседек (Артюхин).