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Прощание с духовником патриарха Илием в Оптиной пустыни завершится во вторник
Прощание со схиархимандритом Илием продлится до 10:00 в Оптиной пустыни
В монастыре «Оптина пустынь» продолжится прощание с духовником патриарха Илием до 10:00 вторника, а в период с 05:00 до 07:00 доступ в монастырь будет ограничен.
Как сообщает ТАСС, церемония прощания с духовником патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандритом Илием (Ноздриным) в монастыре «Оптина пустынь» продлится до 10:00 вторника.
Согласно информации, размещенной на сайте обители, монастырь будет закрыт для посещения с 05:00 до 07:00. «Монастырь будет закрыт с 05:00 до 07:00. Прощание со схиархимандритом Илием заканчивается в 10:00», – говорится в сообщении.
Схиархимандрит Илий, в миру известный как Ноздрин, родился в 1932 году в Орловской области. В конце 1980-х годов он стал духовником восстанавливающейся Оптиной пустыни, которая находилась в запустении 65 лет. За 20 лет служения он занимался возрождением старческого служения. В 2010 году Илий был возведен в сан схиархимандрита. Он ушел из жизни на 94-м году 15 марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на 94-м году жизни скончался схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла и братии монастыря «Оптина пустынь», возрождением которого он активно занимался с конца 1980-х годов; отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) назначено на 18 марта, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви архимандрит Мелхиседек (Артюхин).