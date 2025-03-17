Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.3 комментария
Комитет Госдумы поддержал штрафы за несообщение в военкомат о переезде
Комитет Госдумы поддержал введение штрафов до 20 тыс. руб за несообщение в военкомат о переезде
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект о штрафах до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев.
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, предусматривающий штрафы за несообщение в военкомат о переезде, сообщает ТАСС. Законопроект предложен группой депутатов во главе с Андреем Картаполовым и уже рекомендован к принятию в первом чтении.
Согласно документу, в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях планируется внести изменения, предусматривающие ответственность за несообщение гражданином в военкомат о переезде на новое место пребывания сроком более трех месяцев. Такое нарушение будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
Переезд, который не сопровождается регистрацией, также подпадает под действие нового положения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России поддержало законопроект, усиливающий ответственность за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.
Президент России Владимир Путин утвердил закон, совершенствующий процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части военнослужащего-контрактника.