Кабмин поддержал законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Tекст: Валерия Городецкая

Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), передает ТАСС.

В соответствии с действующим законодательством, граждане обязаны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях, касающихся семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое место пребывания без регистрации. Несообщение этих данных может привести к административному штрафу в размере от одной до 5 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается усилить эти меры, однако конкретный размер новых санкций пока не уточняется. Тем не менее, в отзыве правительства указано, что предложенные изменения требуют доработки, поскольку не в полной мере соответствуют закону «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.