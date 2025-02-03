С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Кабмин поддержал законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий усиление ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.
Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым и предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), передает ТАСС.
В соответствии с действующим законодательством, граждане обязаны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях, касающихся семейного положения, образования, места работы или должности, а также о переезде на новое место пребывания без регистрации. Несообщение этих данных может привести к административному штрафу в размере от одной до 5 тыс. рублей.
Законопроектом предлагается усилить эти меры, однако конкретный размер новых санкций пока не уточняется. Тем не менее, в отзыве правительства указано, что предложенные изменения требуют доработки, поскольку не в полной мере соответствуют закону «О воинской обязанности и военной службе».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который совершенствует процедуру снятия с регистрации по месту расположения воинской части для военнослужащих-контрактников.