Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.3 комментария
Российские силовики выбили ВСУ из большей части Гоголевки под Суджей
Российские бойцы выбили ВСУ из большей части Гоголевки в Суджанском районе
Подразделения ВСУ потеряли контроль над большей частью Гоголевки в Суджанском районе Курской области, сообщил источник в силовых структурах.
Подразделения Вооруженных сил Украины были выбиты из большей части Гоголевки в Суджанском районе Курской области, передает ТАСС. По словам представителя российских силовых структур, бойцы России завершили зачистку окрестностей населенного пункта, но подчеркнули, что о полном освобождении села пока рано говорить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России показало позиции, оставленные Вооруженными силами Украины в Курской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве украинскими военными восьми мирных жителей в Курской области в 2024 году. The New York Times сообщила о скором завершении украинского вторжения в Курскую область.