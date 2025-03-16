The New York Times сообщила о скором завершении украинского вторжения в Курскую область

Tекст: Ольга Иванова

По словам военных аналитиков, украинские войска покинули почти всю территорию Курской области, за исключением небольшого участка, поскольку их многомесячная кампания по вторжению в Курскую область близится к завершению из-за контратак Москвы, передает The New York Times.

По данным финского военного аналитика Паси Паройнена из Black Bird Group, «конец битвы приближается», хотя независимая проверка оставшихся под контролем Украины территорий невозможна, пишет издание. Оно также указывает, что солдаты отмечают ожесточенные бои в регионе, а за последнюю неделю украинские войска отступили из нескольких деревень в Курской области.

Ситуация в Курской области для украинских войск теперь связана не столько с удержанием российской территории, сколько с контролем над лучшими оборонительными позициями, пишет NYT.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России полностью освободили Суджу в ходе проведения специальной военной операции. Вооруженные силы Украины ранее использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан, что нарушает международные договоренности. В Курской области за сутки сдались в плен 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины.