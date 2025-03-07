Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.10 комментариев
ВСУ использовали запрещенные кассетные боеприпасы против мирных граждан
Эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов
ВСУ продолжают использовать запрещенные кассетные боеприпасы против мирных жителей, несмотря на ратификацию международных конвенций, что нередко приводит к жертвам среди детей и пожилых людей.
Вооруженные силы Украины продолжают применять запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы против мирного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на полковника Олега Крыжановского, начальника Международного противоминного центра ВС РФ. Крыжановский отметил, что Украина ратифицировала Женевскую и Оттавскую конвенции, обязавшись утилизировать такие боеприпасы, но продолжает использовать кассетные ПФМ-1, минируя жилые районы.
Кроме кассетных боеприпасов, ВСУ применяют противотанковые мины производства стран НАТО и самодельные взрывные устройства, которые маскируются под бытовые предметы, детские игрушки и одежду. Эти устройства представляют опасность для детей, пожилых людей и специалистов, работающих в районе их установки.
Крыжановский также подчеркнул, что многие взрывные устройства устанавливаются на неизвлекаемость с использованием дополнительных зарядов, что усложняет их разминирование и увеличивает риск для мирного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области, а также атаковали Донецкую Народную Республику с применением дронов и кассетных снарядов. Мэр Горловки сообщил об обнаружении суббоеприпасов «колокольчик».