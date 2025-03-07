Эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины продолжают применять запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы против мирного населения, сообщает ТАСС со ссылкой на полковника Олега Крыжановского, начальника Международного противоминного центра ВС РФ. Крыжановский отметил, что Украина ратифицировала Женевскую и Оттавскую конвенции, обязавшись утилизировать такие боеприпасы, но продолжает использовать кассетные ПФМ-1, минируя жилые районы.

Кроме кассетных боеприпасов, ВСУ применяют противотанковые мины производства стран НАТО и самодельные взрывные устройства, которые маскируются под бытовые предметы, детские игрушки и одежду. Эти устройства представляют опасность для детей, пожилых людей и специалистов, работающих в районе их установки.

Крыжановский также подчеркнул, что многие взрывные устройства устанавливаются на неизвлекаемость с использованием дополнительных зарядов, что усложняет их разминирование и увеличивает риск для мирного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области, а также атаковали Донецкую Народную Республику с применением дронов и кассетных снарядов. Мэр Горловки сообщил об обнаружении суббоеприпасов «колокольчик».