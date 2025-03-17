Минобороны показало кадры оставленных ВСУ позиций с иностранным оружием

Tекст: Вера Басилая

Российское Министерство обороны опубликовало кадры, с позициями украинских вооруженных сил, которые были брошены в ходе освобождения российскими войсками населенных пунктов Косица и Черкасское Поречное Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

На видео можно увидеть сгоревшую украинскую технику и разнообразное вооружение, оставленное украинскими военными. В частности, начальник штаба батальона с позывным «Восток» отметил наличие ручного гранатомета, созданного на Украине по американским чертежам, а также американских, чешских и шведских гранатометов и пулеметов, и даже ПТРК Javelin.

На кадрах также показаны укрепления украинских войск, расположенные на высотах, где находились расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Среди обнаруженного оборудования видны новые дроны, оставленные на позициях украинскими военными.

По словам стрелка с позывным «Луна», вытеснение украинских сил из лесопосадок сделало продвижение российской армии по населенным пунктам проще. Это связано с тем, что операторы БПЛА базировались именно в этих лесных районах.

Напомним, российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР за неделю.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты.

Минобороны сообщило, что за неделю в Курской области ВСУ потеряли семь танков, 19 боевых машин пехоты, 24 бронетранспортера, 55 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов, пусковую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1», 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.