Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. военных в Курской области

  • Новость часаСША нанесли авиаудары по хуситам в Йемене
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русофобия приводит к бегству денег из Прибалтики
    Лавров и Рубио провели телефонный разговор
    Постпред России в Вене удивился планам Британии и Франции отправить «миротворцев» на Украину
    В «Ахмате» заявили о продвижении ВС России в сторону Сум
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи
    США начали крупномасштабную военную операцию против хуситов
    Макрон признался в неспособности возобновить воинский призыв
    Европейские союзники Украины сосредоточились на укреплении ВСУ
    Вучич: В ходе протестов в Белграде уничтожено более 100 тракторов
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    50 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    21 комментарий
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    53 комментария
    16 марта 2025, 10:17 • Новости дня

    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю более 2 тыс. военных в Курской области

    Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли более 2 тыс. военных в Курской области за неделю, сообщает Минобороны.

    Более двух тысяч украинских военных были потеряны за неделю в Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России. С 8 по 14 марта российские войска освободили 31 населенный пункт, включая Суджу, Викторовку, Николаевку и другие. В этот период потери ВСУ составили более 2040 военных, 30 человек сдались в плен.

    Помимо людских потерь, украинские силы лишились значительного количества техники. Сообщается о потере семи танков, 19 боевых машин пехоты (БМП), 24 бронетранспортеров и 55 боевых бронированных машин. Также уничтожены 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

    В ходе боевых действий были также потеряны 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области. Российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Сообщалось, что выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли.

    15 марта 2025, 10:35 • Новости дня
    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области

    Силовики задержали солдат ВСУ в форме бойцов РФ в населенных пунктах Курской области

    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области силовики и военная полиция задерживают украинских солдат, переодетых в российских военнослужащих, в освобожденных населенных пунктах благодаря помощи местных жителей, информирующих о подозрительных лицах.

    Силовые структуры и органы военной полиции задержали украинских военнослужащих в освобожденных населенных пунктах Курской области, передает ТАСС. Эти солдаты, переодевшиеся в российскую военную форму, пытались скрыться среди гражданских.

    По словам источника агентства, оставшиеся в живых боевики ВСУ пытаются маскироваться в гражданской одежде. Однако их маскировка не всегда успешна благодаря оперативной помощи местных жителей, которые сообщают о подозрительных личностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей, а также использовали российскую форму для диверсий. В Курске имам рассказал о встрече с переодетыми в российскую форму солдатами ВСУ.

    Коментарии (19)
    15 марта 2025, 13:29 • Новости дня
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    Найден дневник женщины с описанием ее последних дней жизни в условиях оккупации
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном селе Мартыновка Курской области обнаружили дневник местной жительницы, в котором она описывает ее последние дни жизни в условиях оккупации и прощается со своими близкими.

    В селе Мартыновка Курской области российские бойцы обнаружили предсмертный дневник местной жительницы, передает ТАСС.

    Женщина вела записи, чтобы передать родственникам свои последние мысли и переживания о жизни в условиях оккупации.

    «В хате три градуса тепла, скоро конец… Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет», – написано в дневнике.

    В своем дневнике она обращается к внучке Елене с пожеланиями здоровья и счастья, несмотря на тяжелые условия, в которых оказалась.

    «Лена... Завтра <...> твой день рождения... Желаю здоровья, счастья и всего наилучшего», – пишет жительница Мартыновки.

    В одном из последних записей она отметила, что в доме было всего три градуса тепла, а окна выбиты.

    «Холодает с каждым днем. Живу как в одиночной камере.. ни газа нет, ни света, воды нет. Жалко хаты и своих вещей – халата, платков, скатертей, покрывал», – описано в дневнике.

    В дневнике описаны размышления женщины о скорой смерти, она добавила, что прожила «много лет, хоть не хорошо».

    В заключение жительница села попросила, чтобы после войны родные похоронили ее останки рядом с родственницей Светланой.

    «Поставьте крест и фотографию», – написала она.

    Также женщина просила близких простить ее и добавила, что она сама «всех прощает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Мартыновки в Курской области, спасшую внука из плена, нашли погибшей. При ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

    Коментарии (18)
    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 21:10 • Новости дня
    Крупное подразделение ВСУ попало в окружение западнее Суджи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское подразделение численностью более 100 человек оказались в окружении в районе западнее Суджи в Курской области, где по ним ведет огонь артиллерия, сообщил офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь».

    По словам «Витязя», украинское подразделение попало в так называемый «котел» под Суджей, их позиции плотно окружены. Он отметил, что по подразделению ведется интенсивный артиллерийский огонь. Офицер добавил, что в такой ситуации у украинских военных практически нет шансов на выход из окружения, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщило, что российская армия за неделю освободила 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка.

    Коментарии (10)
    15 марта 2025, 11:35 • Новости дня
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Сети появились новые кадры магазина «Пятерочка» в Судже. Ранее этот объект стал одним из символов мародерства ВСУ в Курской области.

    Советник Главы Республики Крым Александр Талипов в своих соцсетях опубликовал новые кадры магазина «Пятерочка» в городе Суджа. Сам магазин использовался войсками противника как объект для фотосессий и превратился в символ мародерства.

    Публикация новых кадров породила дискуссию в соцсетях о дальнейшей судьбе магазина. Одни пользователи предлагают превратить магазин в музей, посвященный украинскому терроризму. Они считают, что это поможет сохранить историческую память и привлечет внимание общественности к событиям, происходящим в рамках украинского кризиса.

    Другие пользователи склоняются к реконструкции магазина, предлагая сделать его более современным и привлекательным, чтобы он продолжил выполнять свою основную функцию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.

    Позднее украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    Коментарии (9)
    15 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Минобороны заявило об освобождении Заолешенки и Рубанщины в Курской области

    ВС России освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области – Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Ведомство отмечает, что эти населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Также сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области. Российские войска успешно освободили Гончаровку, расположенную западнее Суджи.

    Коментарии (2)
    15 марта 2025, 14:05 • Новости дня
    La Repubblica: Дороги Курской области стали кладбищем для техники ВСУ
    La Repubblica: Дороги Курской области стали кладбищем для техники ВСУ
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВСУ в Курской области, задуманное как платформа для обмена территориями, обернулось для Киева военной ошибкой, что привело к значительным потерям в технике и личном составе, пишет военный обозреватель газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео.

    Наступление вооруженных сил Украины в Курской области России стало серьезной военной ошибкой и неосторожным политическим шагом, передает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica. Военный обозреватель Джанлука Ди Фео отмечает, что данный маневр не принес Киеву ожидаемых результатов и теперь угрожает вернуться к нему «бумерангом».

    По словам обозревателя, операции в Курской области, в частности вокруг Суджи, освобожденной 13 марта, обернулись значительными потерями. Дороги стали «кладбищем подорванных боевых машин». Этот маневр оказался ошибочным, поскольку поглотил человеческие ресурсы и военную технику, которую Киеву будет сложно восполнить.

    Ди Фео указывает, что единственный временный эффект от операции заключался в поднятии боевого духа украинцев, которые надеялись на положительный исход. Однако надежды на успех разбились после избрания Дональда Трампа президентом США, что изменило политический контекст.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Российские войска освободили Гончаровку западнее Суджи. Сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области.

    Коментарии (4)
    15 марта 2025, 11:58 • Новости дня
    Российские военные обнаружили в Курской области запрещенные мины «Лепесток»

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области военные инженеры нашли запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток», угрожающие жизни местных жителей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что военные инженеры в ходе выполнения задач в Курской области обнаружили запрещенные боеприпасы. Среди них были найдены кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», использование которых запрещено Женевской конвенцией.

    В Министерстве обороны подчеркнули, что обнаружение таких боеприпасов создает серьезную угрозу для мирного населения в освобожденных районах области.

    Помимо этого, Минобороны сообщило о применении ВСУ в Курской области боеприпасов, поставляемых странами НАТО. Саперам предстоит значительная работа по разминированию территорий, так как в ходе боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

    Коментарии (2)
    15 марта 2025, 16:09 • Новости дня
    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области

    Зеленский отказался признавать окружение украинских войск в Курской области

    Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска не окружены в Курской области, операция продолжается в определенных районах и подразделения выполняют свои задачи, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Окружения наших войск нет», – написал Зеленский в Telegram-канале.

    По его словам, «значительные российские силы были отвлечены с других направлений, благодаря действиям ВСУ в Курской области», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что ВС России готовятся нанести удар по Сумской области, что якобы говорит о том, «Москва собирается игнорировать дипломатию в дальнейшем».

    Зеленский заявил, что Украина готова предоставить партнерам всю «реальную информацию» о ситуации на фронте и вдоль границы с Курской областью.

    Ранее Дональд Трамп обратился к Владимиру Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на этот призыв предложил украинским военным сдаться и пообещал гуманное отношение к пленным.

    Президент России также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Путина сложить оружие украинским силам в Курской области пока действует, но времени для его принятия остается все меньше.

    Коментарии (9)
    15 марта 2025, 12:56 • Новости дня
    Жительницу Мартыновки, спасшую внука из плена, нашли погибшей

    Женщина, спасшая внука из украинского плена, найдена погибшей в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области в селе Мартыновка погибла бабушка, спасшая внука из плена, при ней был найден дневник, в котором она описывала тяжелые условия во время украинской оккупации.

    Как передает РИА «Новости», жительница села Мартыновка Курской области Татьяна Васькова, ранее спасшая внука Виталия из украинского плена, была найдена погибшей в своем доме. При ней обнаружили дневник, который, по словам дочери Елены, Васькова вела во время украинской оккупации.

    Елена рассказала, что российские бойцы обнаружили мать в доме, и теперь устанавливаются точные причины и дата ее смерти. В дневнике, найденном при Васьковой, описываются голод, холод и разрушения дома, а также содержатся обращения к семье и упоминания о внуке Виталии.

    Елена поделилась, что все месяцы семья не имела никакой информации о судьбе матери. В то же время, семья переживает еще одно горе: 12 марта при обстреле комбикормового завода в селе Козыревка погиб муж Елены, Александр, и еще трое сотрудников завода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики захватили жителя села Мартыновка Курской области, и мужчина смог спастись от расстрела благодаря своей бабушке, которая не смогла эвакуироваться из дома.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 14:45 • Новости дня
    ВСУ оказались в блокаде в Курской области после освобождения Рубанщины

    Силовые структуры сообщили о блокировке ВСУ в Курской области после освобождения Рубанщины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВСУ оказались заблокированы в Курской области после освобождения Рубанщины российскими силовиками, что перекрыло для них пути отхода к Сумской области.

    Подразделения Вооруженных сил Украины оказались в блокаде в Курской области после освобождения Рубанщины, передает ТАСС. Российские силовые структуры сообщили о том, что остатки украинских частей, находившихся в этом населенном пункте, теперь не могут покинуть область.

    Рубанщина расположена на западе Суджи, рядом с дорогой Суджа – Юнаковка, которая использовалась для логистики ВСУ. По этой трассе отдельные группы украинских военных пытались прорваться в Сумскую область. Однако, по информации источника агентства, сейчас их попытки тщательно пресекаются огневым воздействием.

    Теперь, как подчеркнул представитель силовых структур, ВСУ находятся в полной блокаде. Украинским военнослужащим не удается физически покинуть территорию Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что российские войска освободили село Заолешенка в Курской области.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 11:45 • Новости дня
    ВС России начали разминирование в Курской области

    Минобороны сообщило о начале разминирования приграничных районов Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что инженерные войска ВС России приступили к разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от украинских сил.

    Разминирование проводится для восстановления социально значимых объектов и инфраструктуры, необходимых для возвращения мирной жизни в регион.

    Группы разминирования оснащены современными средствами для обнаружения взрывоопасных предметов. Как сообщили в Минобороны, саперы используют переносные индукционные миноискатели ИМП-3 и магнитометрические искатели МБИ-П2. Для защиты личного состава применяются защитные комплекты ОВР-2-02.

    Также на освобожденной территории развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение Курской области поставит новую задачу перед Россией. Российские войска продолжают стремительное наступление в Курской области. Российский флаг поднят в центре Суджи, украинские подразделения или окружены, или стремительно разбегаются.

    Коментарии (4)
    15 марта 2025, 18:23 • Новости дня
    В Курской области нашли 378 пропавших без вести жителей

    Хинштейн сообщил об исключении 378 человек из реестра пропавших без вести в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий, так как эти люди были найдены, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что из реестра пропавших без вести исключено 378 фамилий.

    Найденные жители ранее числились в списке лиц, с которыми родственники потеряли связь.

    По его словам, список разыскиваемых жителей постепенно сокращается.

    Ранее Хинштейн сообщил об эвакуации 275 человек за три дня из освобожденных населенных пунктов Курской области.

    До этого МВД России сняло с розыска 154 человека, числившихся пропавшими в Суджанском районе Курской области,  все они живы.

    Инженерные войска начали разминирование освобожденных территорий в Курской области для восстановления объектов инфраструктуры после боевых действий.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 12:37 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 67 тыс. военных в боях в Курской области

    ВСУ потеряли в Курской области более 67,6 тыс. военнослужащих и 393 танка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ в Курской области, которые составили более 67,6 тыс. военнослужащих с начала боевых действий, в том числе 220 за последние сутки.

    Как сообщает ТАСС, Министерство обороны Российской Федерации заявило о значительных потерях вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. По их данным, с начала боевых действий в этом регионе ВСУ потеряли 67630 тыс. военнослужащих. За последние сутки потери составили 220 человек.

    Министерство также уточнило, что за сутки украинские силы лишились танка, боевой машины пехоты, боевой бронированной машины, четырех автомобилей, двух артиллерийских орудий, двух минометов, а также пункта управления беспилотными летательными аппаратами и склада боеприпасов.

    В целом, на курском направлении ВСУ утратили значительное количество техники. Речь идет о 393 танках, 317 боевых машинах пехоты, 283 бронетранспортерах и 2199 боевых бронированных машинах. Кроме того, было уничтожено 555 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и 7 MLRS производства США, а также 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Дополнительно сообщается о потерях в виде десяти транспортно-заряжающих машин, 120 станций радиоэлектронной борьбы, 16 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и 10 радиолокационных станций ПВО. ВСУ также лишились 56 единиц инженерной и другой техники, включая 23 инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР, включая Гончаровку, расположенную западнее Суджи, что лишило ВСУ путей отступления из региона.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 22:34 • Новости дня
    При обстреле ВСУ Суджанского района пострадали трое эвакуированных жителей

    Эвакуированные жители Суджанского района Курской области попали под обстрел, трое госпитализированы

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обстрела Суджанского района Курской области пострадали трое эвакуированных жителей, в том числе 12-летний подросток, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн написал в Telegram-канале , что трое жителей Суджанского района Курской области были госпитализированы в Курскую областную клиническую больницу после обстрела. Среди пострадавших – 12-летний подросток, у которого диагностированы осколочные ранения предплечья.

    Мать мальчика получила ушиб ноги, а еще одна женщина пострадала от минно-взрывной травмы. Все трое были эвакуированы и доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

    Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, в результате которого погибла сотрудница, и еще два человека получили ранения.

    До этого следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными двух мирных жителей в селе Погребки Суджанского района Курской области.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 10:54 • Новости дня
    Более 40 украинских военных осуждены за вторжение в Курскую область

    Украинские военные получили сроки за вторжение и террор в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минимум 40 украинских военнослужащих, задержанных за вторжение в Курскую область, осуждены военным судом России на сроки от 14 до 17 лет за совершение террористических актов и преступления против мирного населения в нескольких районах.

    Как передает ТАСС, российский военный суд приговорил минимум 40 украинских военнослужащих за участие в боевых действиях на территории Курской области. Офицеры украинских вооруженных формирований были признаны виновными в совершении террористических актов и преступлений против мирного населения.

    Согласно данным Следственного комитета России, осужденные военнослужащие устраивали зверства против мирных жителей в Кореневском, Глушковском и Суджанском районах, а также в самой Судже. Они занимали частные домовладения и угрожали местному населению применением оружия, препятствуя эвакуации мирных граждан.

    Военный суд начал выносить приговоры с января текущего года. Наказания варьируются от 14 до 17 лет лишения свободы. В ходе судебных заседаний было установлено, что украинские боевики неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Следственного комитета России возбудили дело о теракте после обстрела украинскими военными музея в Судже. Украинские военные, осужденные за это нападение, запускали дроны на территорию России. Также Следственный комитет открыл еще одно дело о теракте после убийства четырех мирных жителей в Курской области.

    Коментарии (0)
    Главное
    Хуситы пригрозили ответить на авиаудары США
    Макрон пообещал Украине дополнительные истребители Mirage
    В Румынии призвали США не признавать результаты выборов в стране
    США прекратили финансирование «Радио Свобода»
    Белый дом прояснил роль Келлога в переговорах по Украине
    СК возбудил дело против комика Останина за оскорбление участника СВО
    Сбивший пешеходов в Москве водитель BMW получил 25 штрафов за год

    США и ЕС поругались из-за выпивки

    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

    Перейти в раздел

    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия приводит к бегству денег из Прибалтики

    Считается, что «экономическое чудо» прибалтийских стран после распада СССР произошло из-за обильных инвестиций, сделанных в основном скандинавскими странами. Но недавно внезапно начался обратный процесс: например, шведские компании принялись распродавать свою собственность в Латвии. А привели к этому постоянные заявления прибалтов о «русской угрозе». Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............