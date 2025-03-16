Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области за неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более двух тысяч украинских военных были потеряны за неделю в Курской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Министерства обороны России. С 8 по 14 марта российские войска освободили 31 населенный пункт, включая Суджу, Викторовку, Николаевку и другие. В этот период потери ВСУ составили более 2040 военных, 30 человек сдались в плен.

Помимо людских потерь, украинские силы лишились значительного количества техники. Сообщается о потере семи танков, 19 боевых машин пехоты (БМП), 24 бронетранспортеров и 55 боевых бронированных машин. Также уничтожены 96 автомобилей, 30 артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Paladin, семь минометов и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1».

В ходе боевых действий были также потеряны 37 пунктов управления беспилотниками и пять складов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам, которые освободили Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области. Российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Сообщалось, что выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли.