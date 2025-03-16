В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.8 комментариев
В Подмосковье произошла драка между футбольными фанатами
Драка между 30 футбольными фанатами произошла перед игрой в подмосковных Химках‍‍
В Химках перед матчем «Динамо-2» и «Калуга» произошла массовая драка фанатов, в которой участвовали около 30 человек, но ни один из них не обратился за медицинской помощью.
Драка между футбольными фанатами произошла в подмосковных Химках, передает ТАСС. По информации оперативных служб, в конфликте приняли участие около 30 человек. Инцидент случился перед началом футбольного матча между командами «Динамо-2» и «Калуга».
Пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что в дежурную часть УМВД России по городу Химки поступил сигнал от местных жителей о конфликте на Соколовской улице. Полицейские установили, что две компании мужчин начали ссору, которая переросла в драку.
В результате предварительного расследования полиция выявила семь потенциальных участников драки, трое из которых получили административные протоколы. По словам правоохранителей, за медицинской помощью никто из участников драки не обращался, и никаких заявлений по этому поводу в полицию не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли из-за драки, а сборные Таиланда и Индонезии подрались во время футбольного матча, ранее сообщалось о трагедии в Гвинее, где при стычке на футбольном матче погибли около ста человек.