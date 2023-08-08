Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.2 комментария
Матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли из-за драки
Матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским «Динамо» перенесли из-за драки болельщиков
Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо» перенесена на неопределенный срок решением Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщила пресс-служба хорватского клуба.
Встреча должна была пройти в Афинах 8 августа. Ранее греческий телеканал ERT-1 сообщил, что поздно вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и «Динамо», в результате которой один человек погиб, восемь были ранены, 96 – арестованы, передает ТАСС.
Согласно информации полиции, группа из 150–200 организованных болельщиков «Динамо» прибыла в понедельник в Грецию на автобусах и машинах, несмотря на запрет УЕФА.
Ранее фанаты АЕК избили тренера после поражения команды.