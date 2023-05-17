Сборные Таиланда и Индонезии подрались во время футбольного матча

Bangkok Post: Драка вспыхнула во время финального матча по футболу между сборными Таиланда и Индонезии

Серьезная потасовка между сборными Таиланда и Индонезии (игроки до 22 лет) вспыхнула в ходе финального матча по футболу в рамках 32-х Игр Юго-Восточной Азии (SEA Games), проводимых в Пномпене, сообщила тайская Bangkok Post.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в дополнительное время сильнее была Индонезия: команда одержала победу со счетом 5:2. Однако этом матч оказалося омрачен двумя массовыми драками и четырьмя красными карточками, передает РИА «Новости».

По данным газеты, одним из удаленных стал вратарь тайской сборной, который получил красную карточку после того, как пробежал половину поля, чтобы присоединиться к драке. Он в прыжке нанес сопернику удар. До этого присутствовашие на игре тайские официальные лица праздновали гол, сравнявший счет, подбежав для этиого к скамейке запасных Индонезии, что и спровоцировало первую драку.

Игроки били друг друга руками и ногами, так что сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться.

Ранее в Нидерландах футбольные фанаты клуба «Гоу Эхед Иглас» напали на игроков команды «Де Графсхап».