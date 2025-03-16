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В Калининграде простились с Героем России Сергеем Чебневым
Церемония прощания с Сергеем Чебневым прошла в Доме офицеров Калининграда
В Калининграде, в Доме офицеров, где собрались около сотни человек, прошла церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым .
Церемония прощания с Героем России Сергеем Чебневым состоялась в Доме офицеров в Калининграде, сообщает РИА «Новости». На мероприятие пришли сослуживцы, друзья и ветераны боевых действий, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. У гроба погибшего был установлен почетный караул.
В начале церемонии прошел траурный митинг, на котором Беспрозванных объявил, что в честь Сергея Чебнева будет названа новая улица. Он подчеркнул, что это одна из малых вещей, которые можно сделать в знак уважения к памяти Героя.
На церемонию прощания также прибыл мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, где родился и вырос Сергей Чебнев. Магдеев сообщил, что пятидесятая школа, которую окончил Чебнев, получила его имя, и вскоре на ее территории будет установлен бюст. Также бюст Героя появится в парке Победы.
После прощания в Доме офицеров Сергея Чебнева с воинскими почестями похоронят на военно-мемориальном кладбище под Калининградом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.
В Малой Локне в Курской области под завалами у здания женской колонии обнаружили и извлекли тело Героя России Сергея Чебнева с позывным «Отмель», погибшего в августе.