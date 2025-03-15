Зеленский утвердил состав группы для переговоров по Украине

  • Новость часаПавел Дуров покинул Францию по разрешению суда
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    После русских Латвия начала репрессии против других граждан Прибалтики
    «Простите меня»: Найден предсмертный дневник женщины в селе под Суджей
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Появились новые кадры освобожденной «Пятерочки» в Судже
    Кадыров показал найденных в погребе в Курской области солдат ВСУ
    Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу
    Силовики задержали украинских солдат в форме бойцов ВС России в Курской области
    Дрон-перехватчик установил рекорд скорости в Запорожской области (видео)
    Зеленский заявил о боевом применении ракеты «Длинный Нептун»
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    39 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    18 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    51 комментарий
    15 марта 2025, 17:02 • Новости дня

    Зеленский утвердил состав группы для переговоров по Украине

    Зеленский включил в состав переговорной группы по Украине Ермака, Сибигу, Умерова и Палису

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский утвердил делегацию для дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав переговорной группы для участия в дальнейших переговоров по конфликту на Украине. В состав группы вошли руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, министр обороны Украины Рустем Умеров и заместитель главы офиса президента Павел Палиса, передает ТАСС.

    Задачей группы станет участие в переговорах с «международными партнерами», направленных на урегулирование текущего конфликта.

    Ермаку разрешено по согласованию с Сибигой вносить изменения в состав делегации, привлекать сотрудников других учреждений и экспертов.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США выбрали Кита Келлога своим спецпредставителем по контактам с Россией по Украине, а России еще предстоит определиться с кандидатурами своих представителей.

    Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.

    14 марта 2025, 21:29 • Новости дня
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    Захарова: Зеленский признал убийства мирных жителей задачей ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский своими заявлениями о завершении операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области фактически признал, что ее целью было убийство мирных граждан, гибель и сдача в плен собственных военных, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский заявлениями о том, что операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила», признал, по сути, что цели состояли в убийстве мирных граждан.

    «Задача Банковой была убить мирных граждан, закопать побольше вэсэушников и сдать в плен оставшихся украинцев?» – задала вопрос дипломат.

    В пятницу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о массовом характере военных преступлений боевиков ВСУ против мирных граждан в области и подчеркнул необходимость фиксации всех фактов.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ выполнили свои задачи в Курской области, намекнув на отступление из региона.

    Владимир Путин на совещании Совета безопасности в ответ на призыв Дональда Трампа предложил украинским военным, окруженным в Курской области сдаться, а также заявил, что руководство Украины должно приказать своим военным в Курской области сложить оружие.

    Президент США ранее заявил, что обратился к Путину с просьбой о пощаде для окруженных в Курской области сил ВСУ.

    Коментарии (10)
    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

    Коментарии (18)
    15 марта 2025, 11:30 • Видео
    Революция в Сербии: чего ждать?

    На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    Коментарии (0)
    14 марта 2025, 18:48 • Новости дня
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    Лукашенко: Зеленский как сын мне был, но поступил как гнида
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    Лукашенко рассказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», что президент Украины Владимир Зеленский ранее был ему как сын, передает ТАСС.

    «Володя как сын мне был, но поступил как гнида», – сказал Лукашенко. Так он ответил на вопрос ведущей, почему по-разному называет Зеленского – то Володей, то гнидой.

    Ранее Лукашенко уже называл Зеленского «гнидой» за то, что тот знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.

    Коментарии (10)
    14 марта 2025, 18:00 • Новости дня
    Эксперт назвала возможных причастных к убийству националиста Ганула

    Политолог Шеслер: Неонацист Ганул делал самую скверную работу вместо украинских силовиков

    Эксперт назвала возможных причастных к убийству националиста Ганула
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    К ликвидации неонациста Демьяна Ганула в Одессе могут быть причастны как родственники жертв его преступлений, так и бизнес-конкуренты. Также нельзя исключать версию с украинскими спецслужбами, которые могли зачистить одного из организаторов трагедии в одесском Доме профсоюзов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее МВД Украины сообщило о задержании подозреваемого в убийстве Ганула.

    «Кроме трагедии в Доме профсоюзов, Ганул совершал и другие преступления. Среди них, например, похищение и изнасилование фитнес-тренера в Одессе из-за того, что тот обматерил ВСУ. Также он помогал ТЦК мобилизовывать граждан Украины силовыми методами. Все самое скверное, чем не хотели заниматься силовики – делают такие, как Ганул», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Возможно, к его ликвидации причастны родственники многочисленных жертв Ганула – от мобилизованных до погибших в одесском Доме профсоюзов. Во втором случае может показаться, что это связано со вчерашним решением ЕСПЧ признать украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года. Но это скорее совпадение: организовать покушение – дело не одних суток. К тому же желающие свести счеты с Ганулом убили бы его и без решения ЕСПЧ», – пояснила спикер.

    «Также в ликвидации неонациста могут быть заинтересованы и его кураторы – украинские спецслужбы. Властям в Киеве меньше всего нужно, чтобы Ганула задержали где-нибудь в Европе, где он рассказал бы обо всех эпизодах своих преступлений и о деталях сотрудничества с силовиками. В таком случае решение ЕСПЧ можно считать триггером этого убийства, и тут суток достаточно для подготовки ликвидации», – допустила аналитик.

    «Конечно, Ганул был бы интересен и российским следователям. Но шансы на это были минимальны. Такие, как Ганул, не идут воевать из-за риска оказаться в плену, а если бы российская армия оказалась вблизи Одессы – Ганул бежал бы в Европу через молдавскую или польскую границу», – считает политолог.

    Напомним, в пятницу в центре Одессы был застрелен Демьян Ганул, один из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году, экс-руководитель местной ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России), активист Майдана и один из главных борцов с культурным наследием Одессы времен Российской империи и СССР.

    31-летний националист был убит утром на Александровском проспекте в Приморском районе города. В соцсетях появился ролик, на котором видно, как нападавший спокойно подходит к лежащему раненому Ганулу и стреляет в голову из пистолета, причем со второй попытки. Вероятно, после осечки. Все происходит на глазах прохожих.

    Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство, совершенное по заказу». Позже МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в ликвидации Ганула. В украинском сегменте Сети отмечают близкие связи Ганула с местными спецслужбами и криминалом.

    В частности, такая связь просматривается в истории с депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком. Сбежавший в Лондон политик заявлял, что СБУ пыталось его ликвидировать, а он «получил огромное количество угроз убийства от конкретных организованных преступных, псевдовоенных групп». Газета ВЗГЛЯД писала, что с большой долей вероятности речь шла об общественной организации Ганула «Уличный фронт».

    При этом накануне ЕСПЧ постановил, что украинские власти не предотвратили насилие в Одессе 2 мая 2014 года, не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, и не провели эффективное расследование тех событий. Газета ВЗГЛЯД вспоминала трагедию 2 мая 2014 года, в которой погибли 48 человек.

    Коментарии (12)
    15 марта 2025, 09:09 • Новости дня
    Группа из пяти украинских пограничников сдалась в плен бойцам ВС России

    Tекст: Александра Юдина

    Пять украинских пограничников, принадлежащих третьему погранотряду, добровольно сдались бойцам группировки войск «Запад» ВС России в районе Красное Первое в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа из пяти украинских пограничников, входящих в состав третьего погранотряда ГПС Украины, добровольно сдалась в плен российским бойцам группировки войск «Запад», передает РИА «Новости».

    Это произошло в районе Красное Первое в Харьковской области, там, где российские силы наступают на купянском направлении.

    Представитель российских силовых структур подтвердил, что пограничники, дислоцированные в этом районе, решили сдаться без сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир Вооруженных сил Украины расстреливал своих подчиненных за попытку сбежать под Красноармейском. Украинские пограничники отказались воевать в Курской области. Также сообщалось, что был задержан командир бригады ВСУ, где издевались над солдатами.

    Коментарии (3)
    15 марта 2025, 06:55 • Новости дня
    Ульянов разъяснил отношение России к иностранным «миротворцам» на Украине

    Ульянов указал на отказ России считать «гипотетические» иностранные контингенты на Украине «миротворцами»

    Ульянов разъяснил отношение России к иностранным «миротворцам» на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет.

    Как отметил Ульянов со ссылкой на СМИ, «в Великобритании заявили, что Россия не в состоянии отказаться от присутствия «миротворцев» на Украине». Он подчеркнул, что такое мнение «неверно». «Воинские контингенты гипотетически могут быть размещены, но они будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)», – пояснил Ульянов в Telegram.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что идея европейских стран о размещении «миротворцев» на Украине не приведет к окончанию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что появление «миротворческого» контингента Евросоюза на украинской территории станет прямым вовлечением в конфликт с Россией.


    Коментарии (7)
    15 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Дрон-перехватчик установил рекорд скорости в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области испытали дрон-перехватчик отряда Б.А.Р.С «Сармат» достиг скорости 318 километров в час, что является рекордом для беспилотников данного типа.

    В Запорожской области прошли испытания дрона-перехватчика разработки добровольческого отряда Б.А.Р.С «Сармат», сообщает РИА «Новости». Дрон смог развить скорость 318 км/ч, что стало рекордом для беспилотников этого типа. Руководитель группы разработчиков с позывным «Чапай» отметил, что дрон способен двигаться со скоростью, сравнимой с болидом «Формулы-1».

    По словам «Чапая», этот дрон предназначен для перехвата вражеских беспилотников, включая самолетного типа, которые атакуют тыловые районы России.

    Важной особенностью дрона-перехватчика является наличие собственной боевой части. «Чапай» также отметил, что в скором времени появится версия с автоматом захвата цели, что повысит эффективность поражения вражеских объектов.Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

    Коментарии (0)
    14 марта 2025, 17:50 • Новости дня
    В Одессе задержан подозреваемый в убийстве неонациста Ганула

    Украинские СМИ сообщили о задержании подозреваемого в убийстве неонациста Ганула

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине задержали подозреваемого в убийстве радикального националиста, одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе Демьяна Ганула, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о задержании местными правоохранительными органами подозреваемого в убийстве радикального националиста Ганула. Местные СМИ опубликовали фотографии подозреваемого, СМИ писали, что в убийстве Ганула подозревают Сергея Кочу 1972 года рождения, передает РИА «Новости».

    В центре Одессы убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов. Мужчина произвел «контрольный» выстрел в голову Демьяна Ганула на глазах у прохожих.

    До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе – неонациста Демьяна Ганула.

    Европейский суд по правам человека обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

    Коментарии (11)
    15 марта 2025, 03:49 • Новости дня
    Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России

    Стармер собрался призвать союзников Украины к готовности ужесточить давление на Россию

    Британия собралась призвать союзников Украины «напрячь все силы» против России
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Союзникам Украины нужно будет усилить давление на Россию, если Москва откажется сесть за стол переговоров, говорится в выдержках из текста запланированной речи премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Стармер намерен обратиться к лидерам 25 западных стран, которые будут участвовать в субботней виртуальной встрече, посвященной ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В своей речи Стармер заявит, что если Россия сядет за стол переговоров, необходимо следить за соблюдением условий перемирия. «Если она этого не сделает, мы должны напрячь все силы, чтобы увеличить экономическое давление на Россию и добиться завершения этой войны», – подчеркнул он.

    Премьер-министр также заявил, что Москва якобы хочет затянуть переговоры об условиях мирного соглашения. Он заявил, что миру нужны «действия, а не изучение пустых слов и бессмысленных условий».

    Согласно информации из Даунинг-стрит, в виртуальной встрече примут участие лидеры стран ЕС, представители Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

    Стармер призовет участников встречи «взять на себя конкретные обязательства» по мирному плану США и продолжить военную поддержку Украины. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться намерения «коалиции желающих» отправить «миротворцев» на территорию Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться от Украины согласия на полное прекращение огня. Президент России Владимир Путин в ответ на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине указал на необходимость продолжить консультации.

    Коментарии (16)
    15 марта 2025, 12:18 • Новости дня
    Минобороны заявило об освобождении Заолешенки и Рубанщины в Курской области

    ВС России освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области – Заолешенку и Рубанщину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России. Ведомство отмечает, что эти населенные пункты были освобождены в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР. Также сообщалось, что ВСУ лишились путей отступления из Курской области. Российские войска успешно освободили Гончаровку, расположенную западнее Суджи.

    Коментарии (2)
    14 марта 2025, 22:08 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    @ Serge Fedoseev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Кривом Роге произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Местные власти сообщают о беспилотниках в небе, передает РИА «Новости».

    Взрывы также произошли в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, передает ТАСС.

    На днях взрывы прозвучали в Киеве, Харькове и Сумах, а также в Одессе и в городе Днепре (Днепропетровске).

    Коментарии (0)
    14 марта 2025, 22:07 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на Красноармейском направлении в ДНР

    Пушилин заявил о боях на Красноармейском направлении и переброске подразделений ВСУ с Курского направления

    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на Красноармейском направлении в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На Красноармейском направлении в ДНР развернулись ожесточенные бои, куда ВСУ перебрасывают резервы с Курского направления и пытаются контратаковать, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что украинские войска предпринимают попытки контратаковать на Красноармейском направлении, перебрасывая части своих подразделений с Курского направления, которые, по его словам, являются резервными, передает РИА «Новости».

    По его словам, продвижение ВС России не остановилось полностью, но замедлилось из-за необходимости отражать контратаки противника и одновременно расширять зону контроля.

    Российские силы ликвидировали взвод украинских военных, прибывший из Курской области к западу от Красноармейска, где ВСУ контратакуют при поддержке резервов.

    Сообщалось, что российские вооруженные силы окружили Красноармейск, который является важным логистическим хабом для украинской армии, и украинское командование перебрасывает к городу дополнительные силы, прошедшие обучение в Европе.

    Мэр города Красноармейска (Покровска) Руслан Требушкин записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, подчеркивая тяжелые прифронтовые условия для местных жителей и их стремление к миру.

    Коментарии (0)
    15 марта 2025, 15:19 • Новости дня
    Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»

    Зеленский заявил об испытании Украиной ракеты «Длинный Нептун» с дальностью полета 1 тыс. км

    Зеленский заявил о боевом применении украинской ракеты «Длинный Нептун»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украина провела успешные испытания ракеты «Длинный Нептун», достигающей цели на расстоянии до 1 тыс. км, ракета прошла боевое применение, заявил Владимир Зеленский.

    По словам главы киевского режима, Украина якобы провела испытание ракеты «Длинный Нептун»,которая уже прошла боевое применение. Зеленский заявил, что украинская ракета способна поражать цели на расстоянии до 1 тыс. км, передает ТАСС.

    Ранее, в 2019 году, бывший президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина обладает такими крылатыми ракетами и планирует их поставки. Комплекс был разработан для поражения морских и береговых целей.

    Противокорабельная ракета «Нептун» – это дозвуковая ракета украинского производства, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Она была разработана киевским КБ «Луч» на основе советской ракеты Х-35 и может запускаться с различных платформ, включая корабли, авиацию и наземные пусковые установки.

    Ранее в августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона «Паляниця», дальность полета которой может достигать 600–700 км.

    До этого на Украине сообщили, что конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун».

    Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве.

    Газета ВЗГЛЯД также писала, что реально происходит сегодня в украинской ракетной промышленности.

    Коментарии (11)
    14 марта 2025, 23:43 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе и Сумах
    Взрывы прогремели в Одессе и Сумах
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прозвучали в Одессе, также несколько серий взрывов было в Сумах, сообщают украинские СМИ.

    В Сумах взрывы продолжаются – по данным СМИ, произошло уже пять серий взрывов. Также в шестой раз за сутки взрывы произошли в подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

    Коментарии (2)
    15 марта 2025, 07:57 • Новости дня
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 126 украинских дронов
    Над регионами России ночью перехвачено и уничтожено 126 украинских дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО в течение ночи перехвачено и уничтожено 126 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Волгоградской области нейтрализовано 64 дрона, над Воронежской областью – 38. Еще 14 БПЛА перехвачено и уничтожено над территорией Белгородской области. Семь дронов сбито над Брянской областью, два – над Ростовской, один – над Курской, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, в ночь на пятницу силы ПВО России сбили 28 украинских беспилотников. Во вторник российская ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников.

    Коментарии (11)
    Главное
    Туск расстроился из-за победы российской теннисистки над полькой
    Трампа ткнули в лицо микрофоном (видео)
    ВКС России сбили украинский МиГ-29
    Украинские пограничники сдались в плен в Харьковской области
    La Repubblica: Дороги Курской области стали кладбищем для техники ВСУ
    В Москве арестовали румынского преступника по запросу Интерпола
    Энергосистема Кубы вышла из строя

    США и ЕС поругались из-за выпивки

    Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что Евросоюз смеет вводить высокие пошлины на американский виски. В сердцах он пригрозил, по сути, запретом на закупку главного алкогольного европейского товара – французских, итальянских, испанских и других европейских вин. Производители алкоголя двух континентов в шоке, что стали разменной монетой в торговой войне. Кто выиграет, а кто проиграет в этом противостоянии? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Путин добивается «Версальского мира» на условиях победителя

    «Владимир Путин добивается собственной версии Версальского договора 1919 года», – так охарактеризовали заявление российского лидера о 30-дневном перемирии с нюансами в The Washington Post. В западных СМИ спорят о том, что хотел сказать Путин, но сходятся во мнении: Москва за счет успехов на фронте в силах влиять на повестку мирных переговоров. Подробности

    Перейти в раздел

    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    «Для России это триумф». На Западе потрясены поражением ВСУ в Курской области

    «Величайший подвиг войны». Такими словами западная пресса описывает прорыв российских войск в Курской области через газовую трубу – и называет происходящее «внезапным разгромом» для ВСУ. Это резко контрастирует с тем, как европейские СМИ освещали вторжение украинских войск в Курскую область всего лишь несколько месяцев назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............